أربكت صحيفة "إل موندو" (El Mundo) الإسبانية حسابات نادي برشلونة الإسباني، عقب كشفها عن سلسلة من التسريبات الخاصة بعقود اللاعبين وتفاصيل تجديدها أو مفاوضات التجديد، مما دفع الفريق الكتالوني للتهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة.

وبدأت الصحيفة منذ الثلاثاء الماضي بالكشف عن سلسلة من التسريبات بشكل متتابع تزيح الستار على وثائق ومعلومات، كان أخطرها يتعلق بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وشروطه لتجديد عقده مع برشلونة عام 2020، بالإضافة إلى لاعبين آخرين نشرت عنهم أمس الأربعاء، مثل جيرارد بيكيه وأنسو فاتي.

وأطلقت الصحيفة الإسبانية وسم "#Barçaleaks" -ويعني "تسريبات برشلونة"- لتنشر عليه تباعا تقاريرها المتعلقة باللاعبين الذين حصلت على وثائق تخصهم.

ومن التسريبات التي نشرتها الصحفية في تقريرها الخاص باللاعب بيكيه أمس الأربعاء، قالت إن هناك "تقريرا داخليا لبرشلونة اتهم المدافع الإسباني بالتسبب في أضرار جسيمة للنادي، مع إمكانية فرض غرامة 25% من راتبه الشهري"، إذ طلب في مفاوضات تمديد عقده من مجلس الإدارة صراحة أن يكون هو قلب الدفاع الأعلى أجرًا في العالم.

Exclusiva 🔵 EL MUNDO accede a los archivos secretos del Barcelona: estas eran las brutales exigencias de Messi para su renovación #Barçaleaks https://t.co/7IGk9yB19m — EL MUNDO (@elmundoes) September 20, 2022

ولم يصمت برشلونة طويلا على هذه التسريبات المتتابعة، إذ أعلن مساء أمس الأربعاء عن نيته اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الصحيفة لحماية حقوق النادي.

وقال برشلونة في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، "يعرب النادي عن استيائه من التسريب لبعض المعلومات التي من شأنها أن تشكل جزءًا من الإجراءات القانونية".

وأضاف "برشلونة غاضب من التسريبات والمعلومات المنشورة اليوم على صحيفة إل موندو تحت عنوان (تسريبات برشلونة.. المحفوظات السرية للنادي، الجزء 1)، وهذه المعلومات من شأنها أن تشكل جزءًا من القضاء".

#Exclusiva🔵 Un informe interno del Barcelona acusó a Piqué de causar un "gravísimo perjuicio" al club. Se planteó la posibilidad de imponerle una sanción de "un 25% del salario de un mes #Barçaleaks https://t.co/TfuhQwbDSf — EL MUNDO (@elmundoes) September 21, 2022

وتابع البيان "يأسف النادي أيضًا لأن المنفذ الإعلامي كان لديه إمكانية الوصول إلى كمية هائلة من الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني الموجودة في حوزة تحقيق بارساغيت، في الوقت الذي لم تتم فيه مشاركة هذه المعلومات والوثائق مع أطراف أخرى بعد".

وختم برشلونة "على أي حال، فإن المادة المعنية تجعل المستندات العامة التي لا علاقة لها بالتحقيق في القضية واستخدامها يهدد سمعة وسرية النادي. لهذا السبب، وبهدف حماية حقوق الفريق، تدرس الخدمات القانونية للنادي بالفعل الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها".

وأحدثت تلك التسريبات جدلا واسعا بين ناشطين رياضيين وجمهور برشلونة، الذي أبدى معظمه امتعاضه من أساليب نجوم كبار مثل ميسي وبيكيه مع النادي في تجديد عقودهم، وتفكيرهم المادي وبأنفسهم بعيدا عن مصلحة النادي.

شروط ميسي

وكشفت الصحيفة عن شروط ميسي لتجديد عقده مع برشلونة عام 2020، كالتالي:

مكان خاص في "كامب نو" لعائلتي ميسي ولويس سواريز.

رحلة طائرة خاصة لعائلته بأكملها لزيارة الأرجنتين خلال عيد الميلاد.

مكافأة توقيع قدرها 10 ملايين يورو، واستعادة الخصومات التي فرضها الوباء في السنوات التالية بفائدة 3%.

الرحيل عن برشلونة متى شاء من خلال شرط جزائي رمزي بقيمة 10 آلاف يورو.

ورغم إعلان برشلونة الاستياء من هذه التسريبات، فإنه أحد المستفيدين منها على حساب نجومه وخاصة ميسي، الذي أظهرته التسريبات جشعا ولا يقدر الأزمة المالية للنادي الذي تربي بين جدرانه، كما شوّهت سمعة بيكيه أيضا وإدارة النادي التي وافقت على طلباته، مما يشير إلى شخص ثالث على عداوة مع ميسي ومجلس إدارة برشلونة الحالي.

وكتب أحد الناشطين الإسبان "مخيب للآمال بعض الشيء. ما ظهر في تسريبات عقد بيكيه كان أغبى شيء فيه أنه أراد أن يكون أعلى أجرا من راموس، وهذا ليس تسريبًا، بل تصريحات من مصدر قريب، أتخيل أنه لا يزال بارتوميو (رئيس برشلونة السابق الذي كان على خلاف معلن مع ميسي)".

#Exclusiva 🔵 "Urgente. Máxima preocupación": así fue la extorsión de un "socio" de los Messi al Barcelona #Barçaleaks ✍️Una información de Esteban Urreiztieta y Orfeo Suárez https://t.co/pSZxhjoSy3 — EL MUNDO (@elmundoes) September 21, 2022

Lo de @3gerardpique de hoy del #BarçaLeaks es un poco decepcionante. Lo del contrato que adelantaron ayer de noche, donde lo más estúpido es que quería ganar más que Ramos, y eso no es una filtración, sino declaraciones de una fuente cercana (imagino que sigue siendo Bartomeu) — Javi Calvo (@jcalvo_) September 22, 2022

Que bien me lo estoy pasando con los #barçaleaks ya era hora de que saliera a la luz toda la panda de chupopteros que han estado o siguen en el barça y que casi se cargan al club junto a bartomeu https://t.co/DTMFLXEb23 — Travesinho (@trave_official) September 21, 2022

Hey, Geri, @3gerardpique, lo tuyo sí es amor a los colores y cantera, que no cartera. Ah, y #valors, muchos valors. #Barçaleaks https://t.co/r8QBPB4obk — Paco (@JFH_Narros) September 21, 2022

#Pique en esencia. Posiblemente el defensa central con menos valores éticos de la historia del fútbol español. Miserable en su vida privada y en su vida profesional. #Barcaleaks https://t.co/sRuf3owHIK — pabloalamo (@pabloalamo) September 21, 2022

Iba a jugar gratis por los cojones…y encima os deja una deuda de 1300 millones €. https://t.co/kTNJRRhkVY — Pepe López (@pepe10rubio) September 22, 2022

The minute he saw they were broke he left. But culerdos told us Messi wanted to stay but "couldn't". He could, he just put a price on his devotion: a private plane for his family, a 10m€ renewal bonus and a refund for wage cuts with interests (😭). https://t.co/8UiqClys9X — Gina 🏆 (@Serginaoo) September 22, 2022