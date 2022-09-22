البطاقات الملونة تجتاح الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى
22/9/2022
يبدو أن الموسم الكروي الجاري سيشهد عددا قياسيا من البطاقات الحمراء التي رفعها الحكام في وجوه اللاعبين والمدربين ومساعدي المدربين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فقد وصلت إلى 84 بطاقة.
واللافت أن الدوري الفرنسي الذي يوصف بأنه ليس ناديا يحتل المركز الأول في قائمة الدوريات الكبرى، وبفارق كبير عن الليغا الإسبانية.
وفيما يأتي ترتيب هذه الدوريات من حيث عدد البطاقات:
- الدوري الفرنسي: 34 بطاقة
- الدوري الإسباني: 20 بطاقة
- الدوري الإيطالي: 15 بطاقة
- الدوري الألماني: 12 بطاقة
- الدوري الإنجليزي: 4 بطاقات
المصدر : مواقع إلكترونية