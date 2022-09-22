البطاقات الملونة تجتاح الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

يبدو أن الموسم الكروي الجاري سيشهد عددا قياسيا من البطاقات الحمراء التي رفعها الحكام في وجوه اللاعبين والمدربين ومساعدي المدربين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فقد وصلت إلى 84 بطاقة.

واللافت أن الدوري الفرنسي الذي يوصف بأنه ليس ناديا يحتل المركز الأول في قائمة الدوريات الكبرى، وبفارق كبير عن الليغا الإسبانية.

وفيما يأتي ترتيب هذه الدوريات من حيث عدد البطاقات: