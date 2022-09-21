12 مباراة ودية وإعفاء اللاعبين الدوليين من منافسات الدوري.. منتخب قطر يكثف تحضيراته للمونديال

يخوض المنتخب القطري الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف المدرجة على جدول أعمال الاتحاد الدولي الشهر الجاري، مواجهتين وديتين من أصل 3 مباريات، في إطار تحضيراته المكثفة لخوض غمار منافسات كأس العالم قطر 2022 التي تقام بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

ويلاقي المنتخب القطري منتخبي كندا وتشيلي في 23 و27 من الشهر الجاري على التوالي في النمسا.

وخسر المنتخب القطري بثلاثة أهداف دون رد أمام منتخب كرواتيا للمحليين، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "وينر نويشتات" بالنمسا أمس.

وتعدّ مباراة كرواتيا هي المباراة الودية العاشرة للمنتخب القطري منذ مارس/آذار الماضي.

وفي مبارياته التسع السابقة:

فاز المنتخب القطري على بلغاريا وغانا بنتيجة واحدة (2-1).

فاز على فريق بارتيزان دومانيزا الصربي بثنائية نظيفة.

تعادل سلبيا في 4 مباريات مع منتخب سلوفينيا وأندية ريال مايوركا الإسباني، ولاتسيو، وفيورنتينا الإيطاليين.

تعادل مع المغرب 2-2 ومع جامايكا 1-1.

واستهل المنتخب القطري (العنابي) بقيادة الإسباني فليكيس سانشيز التحضير المباشر لكأس العالم قطر 2022 في يونيو/حزيران الماضي، حيث أعفي اللاعبون الدوليون من المشاركة في منافسات الدوري القطري.