ليكيب: سبيتار كلمة السر في تألق ديمبلي مع برشلونة وعودته للمنتخب الفرنسي

عزت لصحيفة "ليكيب" الفرنسية عودة النجم عثمان ديمبلي إلى صفوف منتخب فرنسا، بعد تألقه اللافت مع فريق برشلونة الإسباني، إلى علاجه في مستشفى الطب الرياضي "سبيتار" في قطر.

وفي تقرير مطول بعنوان "كواليس ولادة جديدة لديمبلي"، أشارت ليكيب إلى أن الفضل في العودة القوية للاعب يعود لمستشفى سبيتار التي أنهى علاجه فيها سلسلة من الإصابات المتتالية تسببت في غيابه عن نحو 117 مباراة مع برشلونة والمنتخب الفرنسي.

وقالت الصحيفة إن الجميع يتفق على أن الولادة الجديدة لديمبلي كانت في قطر، وبالتحديد خلال فترة علاجه في سبيتار نوفمبر/تشرين الثاني 2019، التي أصر اللاعب على الذهاب إليها للعلاج بها، واتفق بهذا الشأن مع إدارة برشلونة.

وبعد عدة فحوصات وتشخيصات، أوضح أطباء عيادة سبيتار للمهاجم الفرنسي أن الشفاء التام يمكن أن يستغرق عدة سنوات، وأن على اللاعب السابق لنادي رين الفرنسي أن يكون صبورا حتى يتعافى تماما من مسببات هذه الإصابات التي كانت تعرقل مسيرته.

وأوضحت الصحيفة أن ديمبلي لم يكن على علم بذلك، لكن الفترة التي قضاها في مستشفى سبيتار شكلت نقطة تحول، لأن التشخيص الذي قام به الأطباء في الدوحة كان دقيقا على حد وصفها، وجعل اللاعب يقبل حقيقة أنه لن يستعيد مستوى الأداء الرفيع على الفور، ويقتنع بوجوب تغيير منهجيته بشكل جذري على أساس يومي.

🇫🇷👏 Congratulations on becoming a father in the early hours of today, @dembouz!#BarçaElche | #LaLigaSantander pic.twitter.com/AYGZKEySzh

— LaLiga English (@LaLigaEN) September 17, 2022