"لن أعتزل وباق في الملاعب".. رونالدو: أريد قيادة منتخب البرتغال في "يورو 2024"

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغبته في مواصلة اللعب لأعوام مقبلة، وقيادة منتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا 2024 على أقل تقدير، وذلك وفق تصريح أدلى به -أمس الثلاثاء- خلال حفل توزيع جوائز في ضواحي لشبونة.

وقال رونالدو (37 عاما) -الذي أخفق في الرحيل عن فريقه مانشستر يونايتد هذا الصيف- إن "مشواري لم ينته. يجب عليكم مواصلة دعم كريس (رونالدو) لبعض الوقت".

وتابع بعد نيله جائزة "كيناس دو أورو" التي قدمها الاتحاد البرتغالي لأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني، أنه يريد "المشاركة في كأس العالم وكأس أوروبا. أشعر بحافز كبير. طموحي كبير".

ورغم أعوامه الـ37، فما زال رونالدو -الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات- من الركائز الأساسية للمنتخب البرتغالي الذي يستعد لخوض مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي.

ويتصدر رونالدو لائحة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب البرتغالي بـ189 مباراة، وهو ليس أفضل هداف في تاريخ "سيليساو" أوروبا فحسب، بل هو صاحب الرقم القياسي العالمي لعدد الأهداف الدولية (117 حتى الآن).

ويعيش رونالدو أحد أصعب مواسمه تحت إشراف الهولندي إريك تن هاغ المدرب الجديد لمان يونايتد، إذ انتظر حتى 15 سبتمبر/أيلول الجاري ليسجل هدفه الأول الذي كان من ركلة جزاء في المباراة التي فاز بها "الشياطين الحمر" على مضيفهم شيريف تيراسبول المولدوفي 2-صفر في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويلعب منتخب "برازيل أوروبا" في المجموعة المونديالية الثامنة إلى جانب منتخبات غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية.