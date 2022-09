بصورة جديدة بالحجامة.. بنزيمة لجماهير ريال مدريد: حان الوقت تقريبا الحمد لله

طمأن النجم الفرنسي كريم بنزيمة جماهير ريال مدريد بعودته قريبا إلى الملاعب، عقب غيابه لنحو أسبوعين بسبب إصابة تعرض لها في مباراة سيلتيك الأسكتلندي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري.

وخرج بنزيمة في تلك المباراة من الدقيقة 30 بسبب شعوره بألم في ساقه اليمنى، ليعلن ريال مدريد لاحقا تعرض قائده لإصابة عضلية بالساق اليمنى وحمل زائد في عضلات الفخذ، إضافة إلى بعض الألم في الغضروف بالساق نفسها.

وشارك بنزيمة -عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي- صورته المعتادة بين فترة وأخرى بعد خضوعه للحجامة، معلقا عليها "حان الوقت تقريبا. الحمد لله"، في إشارة إلى قرب عودته للمشاركة في المباريات.

ونالت صورة بنزيمة أكثر من مليون إعجاب -على حسابه عبر موقع إنستغرام- ونحو 100 ألف إعجاب على تويتر، في حين تفاعل معها عدد كبير من عشاق النجم الفرنسي ومشجعو ريال مدريد، الذين عبروا عن انتظارهم الحار لعودة بنزيمة إلى الملاعب.

وأجبرت الإصابة بنزيمة على الغياب عن مباريات ريال مايوركا ولايبزيغ وأتلتيكو مدريد، التي لعبت خلال الأسبوعين الماضيين وفاز ريال مدريد بها جميعها، وسيغيب كذلك عن مباريات المنتخب الفرنسي نهاية سبتمبر/أيلول الجاري خلال فترة التوقف الدولي لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية.

واعتاد قائد ريال مدريد على الخضوع للحجامة بين الحين والآخر، ومشاركة صوره بعد إجرائها مع متابعيه دائما عبر حساباته، حيث وصف الحجامة ذات مرة بأنها "أفضل علاج على الإطلاق".

