صفقة صادمة.. هل ينتقل أسينسيو من ريال مدريد إلى برشلونة؟

قال النجم الإسباني ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد إنه لم يفكر أبدا في المستقبل أو اللعب لبرشلونة، ولم يقيم الأمر، وجاء ذلك بعد تقارير إعلامية تتحدث عن اهتمام البرسا بضم اللاعب الشاب.

وأضاف "لا أعرف ماذا سيحصل في المستقبل، الآن لا يمكنني الإجابة، ولكي أكون صادقا: لا أعلم إذا كان برشلونة مهتم بضمي لأن عددا من الفرق تقدمت أبدت رغبتها، في غضون 7 أشهر أستطيع التوقيع لأي فريق وهذا عادي في عالم كرة القدم".

وكان أسينسيو دخل العام الأخير من عقده مع "لوس بلانكوس" ومن غير المرجح أن يمدده الآن، وقد تُعرض عليه فرصة الانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل.

ونهاية موسم 2022-2023، سيتمكن الدولي الإسباني من الانضمام إلى أي ناد يرغب فيه بصفقة انتقال حر، كما يحق له التفاوض مع أي فريق في يناير/كانون الثاني المقبل.

ووفقا لصحيفة "إلموندو ديبورتيفو" (El Mundo Deportivo)، فإن برشلونة مهتم بأسينسيو نظرا لسنه وجودته الكروية وإمكاناته في اللعب بأكثر من مركز.

وكشفت أن "برشلونة يأخذ أسينسيو في الاعتبار بسبب عمره وقدراته وقدرته على التكيف التكتيكي".

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" ووسائل إعلام إسبانية أن "برشلونة أراده بالفعل قبل انضمامه إلى ريال مدريد".

كما ذكرت عدة صحف ومواقع بريطانية مثل "ديلي ميل" و"صن" أخبارا عن احتمال الانقضاض المفاجئ للبلوغرانا على نجم "الميرينغي" الشاب.

ويبلغ أسينسيو من العمر 26 عاما، وأحرز 50 هدفا في 239 مباراة مع ريال مدريد منذ انضمامه إلى "البرنابيو" من ريال مايوركا عام 2015.