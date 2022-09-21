شاهد- أردوغان فاجأه بتسديدة رأسية متقنة.. هدية من إنفانتينو إلى الرئيس التركي

مازح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو خلال لقاء في البيت التركي بنيويورك، بسؤاله عن لعب كرة القدم في الفريق نفسه مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وخلال إهداء إنفانتينو الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022 للرئيس التركي والتي كتب عليها "رجب طيب أردوغان"، وجّه الأخير حديثه لإنفانتينو بالقول "أنا قادم إلى قطر، مع من سألعب؟ هل ستلعب معي؟".

ليرد إنفانتينو "بالتأكيد سنلعب معا في نفس الفريق".

ثم سأل أردوغان "هل سينضم إلى الفريق الشيخ تميم؟"، فأجاب "نعم سينضم معنا".

ووصف إنفانتينو الكرة الهدية بأنها "فريدة من نوعها، كرة لا مثيل لها في العالم، أينما تبحث لن تجد كرة مثلها" ثم فاجأه أردوغان بتسديدة رأسية متقنة.

وجاء اللقاء بينهما على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.