رئيس يويفا: سيناريو يورو 2020 لن يتكرر

أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA)، أن اتحاده لا ينوي تكرار إقامة منافسات أمم أوروبا عبر القارة، مثلما حدث في يورو 2020، لكنه لا يمانع تقديم عروض تنظيم مشتركة ناجحة بين بلدان متجاورة في المستقبل.

وكانت النسخة الماضية، والتي انطلقت بعد موعدها بعام بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، أقيمت في عدة مدن أوروبية احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، لكنها واجهت صعوبات لوجستية عدة بسبب الوباء.

وستقام نسخة 2024 في بلد واحد وهي ألمانيا، لكن نسخة عام 2028 ربما تقام بأكثر من بلد مضيف، مع عرض بريطاني ينافس العرض التركي.

وأكد تشيفرين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه لن يتم إقامة المنافسات عبر القارة في المستقبل، لكنه لا يعارض فكرة التنظيم المشترك بين الدول الجيران.

وأضاف "لا ننوي إقامة منافسات اليورو في 10 أو 11 بلدا، كان ذلك معقدا بشكل كبير، وبوجود الوباء كان الأمر أكثر تعقيدا".

وأوضح رئيس (يويفا) "مع الاحترام لاعتبارات رياضية، سويسرا لعبت مباراة واحدة في روما ثم في باكو، وبعض الفرق لعبت كل مبارياتها على ملعبها".

وتابع "هؤلاء الذين لم يسافروا ولعبوا كل مبارياتهم في ملاعبهم، انتهى بهم الأمر في النهائي، لم يعجبنا ذلك على الإطلاق".

وقال تشيفرين "كانت فكرة جيدة في الذكرى الـ60 لأمم أوروبا، والصداقة بين الدول الأوروبية، كان ذلك هو العنصر الأهم في الفكرة".

واختتم تشيفرين تصريحاته قائلا "لا أقول إنها كانت فكرة سيئة، لكنني أشعر أن أمم أوروبا يجب أن يتم إقامتها في بلد واحد أو بلدين إذا كنا نتحدث عن دول أصغر".