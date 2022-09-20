تحفة معمارية تجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر صممته المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، حيث استوحت التصميم من التاريخ البحري العريق لمدينة الوكرة، التي ارتبط سكانها بالبحر، سواء للصيد أو استخراج اللؤلؤ، لتخرج تصميم ملعب الجنوب أحد ملاعب كأس العالم 2022 في قطر على شكل صدفة خارجية بداخلها مركب تقليدي.

وملعب الجنوب أحد ملاعب بطولة كأس العالم الثمانية في قطر، التي تقام بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول القادم، وباقي الملاعب هي: خليفة الدولي، ولوسيل، وأحمد بن علي، والمدينة التعليمية، والبيت، والثمامة، و974.

الموقع

يبعد ملعب الجنوب 23 كيلومترا من وسط مدينة الدوحة، في مدخل مدينة الوكرة الساحلية العريقة، ويعد الملعب جزءا من مجمع رياضي أوسع، ويحتوي مسارات لركوب الدراجات الهوائية والخيل ومتاجر ومطاعم وأندية رياضية.

وتم اختيار موقع الملعب الذي افتتح في 16 مايو/أيار عام 2019 بالمباراة النهائية لكأس الأمير، بشكل مدروس ليخدم أكبر عدد من سكان مدينة الوكرة والمناطق المحيطة بها.





وسائل النقل

يسهل الوصول إليه باستخدام المترو، حيث لا تتجاوز المسافة بين الملعب ومحطة الوكرة التي تقع على الخط الأحمر 4.5 كيلومترات، وللتسهيل على المشجعين خُصصت حافلات لنقلهم من محطة المترو إلى الملعب في الأيام التي تقام فيها مباريات عليه.

كما أن الوصول إلى الملعب سهل أيضا من خلال شبكة الطرق الجديدة التي أنشأتها الدولة لتسهيل الوصول إلى مدينة الوكرة الساحلية، وذلك من خلال السيارات الخاصة أو العامة التي توفرها قطر.

سعة المدرجات والمباريات

يتسع ملعب الجنوب لأكثر من 40 ألف مشجع، واستضاف بعض مباريات بطولة كأس العرب 2021، كما يستضيف 7 مباريات في المونديال في دوري المجموعات وثمن النهائي، تبدأ في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، بمباراة فرنسا وأستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ثم مباراة سويسرا والكاميرون لحساب المجموعة السابعة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، فمباراة تونس وأستراليا في المجموعة الرابعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم الكاميرون وصربيا لحساب المجموعة السابعة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وأستراليا والدانمارك في المجموعة الرابعة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وغانا وأوروغواي في المجموعة الثامنة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

وتختتم المنافسات التي ستقام على ملعب الجنوب في المونديال بالمباراة التي ستجمع بين أول المجموعة الخامسة وثاني المجموعة السادسة، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.





التصميم

يمثل تحفة معمارية تجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر صممته المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، واستوحت التصميم من التاريخ البحري العريق لمدينة الوكرة، التي ارتبط سكانها بالبحر، سواء للصيد أو استخراج اللؤلؤ، فأبدعت تحفة معمارية فريدة، حيث حرصت على دراسة المنطقة والتعرف على تاريخها ومعالمها، فجاء تصميم الملعب المونديالي على شكل صدفة خارجية بداخلها مركب تقليدي.

الاستدامة

ومن المقرر تفكيك 20 ألف مقعد من مدرجاته العلوية، بعد انتهاء كأس العالم، والتبرع بها لصالح مشاريع رياضية في أنحاء العالم، ثم الاستفادة من الملعب (بالمقاعد المتبقية) لاستضافة منافسات كرة القدم وغيرها من الأحداث الرياضية الأخرى، ليصبح الملعب في مرحلة الإرث مركزا رياضيا لخدمة سكان المناطق المحيطة به.

ومن المقرر إنشاء مرافق إضافية في المنطقة المحيطة بالملعب، لخدمة أفراد المجتمع، تشمل مسجدا ومساحة داخلية متعددة الاستخدامات، ومدرسة، وصالة أفراح وغيرها، والمنطقة المحيطة بالملعب تضم الآن حديقة عامة تمتاز بمساحتها الخضراء الشاسعة ومناظرها الخلابة، وتحتوي على ملاعب للتنس وكرة السلة، ومرافق لممارسة التمارين الرياضية، ومساحات للعب الأطفال، ومسارات للجري وركوب الدراجات.

وتمت مراعاة مختلف جوانب الاستدامة في جميع مراحل تشييد الملعب، بداية من مرحلة التصميم ومرورا بالتشييد ثم التشغيل، وخاصة في السقف القابل للطي والذي يبلغ طوله 92 مترا، ويسمح بتخفيف حدة أشعة الشمس وتظليل الملعب بالكامل، بالإضافة إلى حمايته من الداخل من الطقس الحار، الأمر الذي سيسهم في رفع كفاءة نظام التبريد داخل الملعب.

الجزيرة الوثائقية تتمنى لكم يوما سعيدا / @world_walkerz ملعب الجنوب في مدينة الوكرة وأحد الملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس العالم بقطر في نوفمبر القادم.

الملعب من تصميم المعمارية العراقية "زها حديد" التي تتميز تصاميمها بالخطوط الانسيابية. pic.twitter.com/bshUDAK4is — الجزيرة الوثائقية (@AljazeeraDoc) August 31, 2022

صديق للبيئة

كان أول ملاعب كأس العالم 2022 في قطر حصولا على شهادات المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" التي تمنحها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، حيث حصل على 3 شهادات في الاستدامة، شملت التصميم والبناء من فئة الأربع نجوم، وإدارة التشييد من الفئة الأولى، ونسبة كفاءة الطاقة الموسمية عن مركز الطاقة.

ويشار إلى أن جميع الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 حصلت على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس"، من بينها 3 ملاعب حصلت على فئة 4 نجوم، بينما مُنحت الملاعب الأخرى فئة 5 نجوم.

وقد جرى اعتماد منظومة "جي ساس" من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتضمن تلبية البنية التحتية الخاصة بالبطولة لمجموعة من المعايير البيئية الصارمة.