في أرض مارادونا وميسي.. الأرجنتينيون يتزاحمون على ملصقات مونديال قطر

ينغمس الأطفال وكذلك وأولياء أمورهم، في المتاجر الصغيرة في جميع أنحاء الأرجنتين، في جنون جديد يتعلق بالبحث عن ملصقات كأس العالم لكرة القدم، مما تسبب في نفادها من الأماكن التي تباع فيها.

وفي مسقط رأس أسطورتي كرة القدم دييغو مارادونا وليونيل ميسي، كُتب على لافتات معلقة على بعض نوافذ المتاجر "لا يوجد مزيد من الملصقات أو الألبومات"، في إشارة إلى ألبومات الملصقات الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق في قطر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتسبب هذا الأمر في موجة من الصور الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى إنشاء تطبيق يسمح بتتبع أماكن شراء الملصقات، حيث تباع في غضون ساعات قليلة.

وقال إيكسكويل كلافيري (38 عاما) وهو إعلامي وأب لـ3 أطفال، وهم من مشجعي نادي ريفر بليت الأرجنتيني، "إنه أمر محبط ألا نتمكن من العثور على أي منها (الملصقات)".

وأضاف "أصل إلى المنزل كل يوم، ويقول لي أولادي: يا أبي، هل اشتريت ملصقات؟"

وستتوجه الأرجنتين -التي فازت بكأس كوبا أميركا العام الماضي- إلى قطر للعب في كأس العالم 2022 إلى جانب دول أميركا اللاتينية الأخرى، مثل البرازيل وأوروغواي والإكوادور والمكسيك وكوستاريكا.

وأعلنت شركة بانيني الإيطالية -التي تصنع الملصقات والألبومات- أن عددا من البالغين يجمعون الملصقات أيضا، مما يزيد الطلب.

ويبلغ السعر المطروح لحزمة من 5 ملصقات 150 بيزو (أي نحو دولار حسب السعر الرسمي في الأرجنتين)، لكن النقص أدى إلى ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى 3 أضعاف في الأسواق غير الرسمية، ومن بينها سوق في حديقة ريفادافيا الشهيرة في بوينس آيرس.

وقد يكلف إكمال الألبوم الواحد -المؤلف من 600 ملصق- نحو 20 ألف بيزو، وهو مبلغ باهظ في بلد يواجه تضخما شديدا وأزمة اقتصادية حادة.