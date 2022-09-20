شاهد.. آيات من سورة النازعات بصوت لاعب هولندي شاب

تزين آية "فإن مع العسر يسرا" حساب اللاعب الهولندي الشاب ديفي فان دن بيرغ الرسمي على إنستغرام، وينشر فيه صورا له أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة أو قبل أن يفطر في شهر رمضان المبارك الماضي.

وقد انتشر -قبل أيام- فيديو للاعب وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بصوت عذب.

وظهر فان دن بيرغ -الذي يلعب في صفوف نادي زفوله الهولندي- وهو يقرأ آيات من سورة النازعات بشكل سليم وأداء متميز.

ويلعب فان دن بيرغ (22 عاما) في مركز خط الوسط، وقد لعب عددا من المباريات الدولية بقميص المنتخب الهولندي للفئات السنية.

وبحسب تقارير إعلامية هولندية، فإن فان دن بيرغ اعتنق الدين الإسلامي قبل أشهر، وحفظ آيات من القرآن الكريم، وقد رتل بعضها أمام الكاميرا وأثار إعجاب رواد مواقع التواصل.

وبدأ فان دن بيرغ مسيرته مع كرة القدم عام 2008 مع أشبال نادي آيندهوفن، قبل أن ينتقل عام 2019 إلى شباب أوترخت الذي تدرَّج فيه حتى وصل الفريق الأول.

وفي بداية العام الحالي، أعاره أوترخت لنادي رودا قبل أن يبيعه نهائيا لنادي زفوله في الميركاتو الصيفي المنقضي، ووقع عقدا لمدة موسمين مع ناديه الجديد.