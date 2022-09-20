دعوات لاستبعاد ساديو ماني بعد سقوط حامل اللقب في البوندسليغا.. هل يدفع بايرن ثمن تخليه عن ليفاندوفسكي؟

بالتزامن مع البداية السيئة لبايرن ميونخ في الدوري الألماني لكرة القدم وفشله في التسجيل للمرة الأولى في 87 مباراة، تتزايد الدعوات لاستبعاد ساديو ماني بعد بداية مخيبة للآمال مع بطل البوندسليغا.

وبعد مرور 7 جولات، تراجع حامل اللقب للمركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد تلقيه هزيمة سبقتها 3 تعادلات متتالية.

وفشل ماني (30 عاما) مهاجم ليفربول السابق في تسجيل أي هدف في 5 مباريات، آخرها الهزيمة المفاجئة 1-صفر أمام أوغسبورغ السبت الماضي.

وكانت آخر مرة يفشل فيها بطل ألمانيا في التسجيل بالدوري في فبراير/شباط 2020. وعلى الرغم من أن هذه كانت أول هزيمة لهم هذا الموسم، فإنهم خاضوا 4 مباريات في الدوري الألماني دون أي فوز.

ويتزايد الضغط على ماني الذي ضمه بايرن من ليفربول في الانتقالات الصيفية مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 34 مليون دولار) وسط مزاعم بأنه "معزول" ويكافح من أجل التكيف والبحث عن دور أكثر مركزية في الفريق.

وسجل النجم السنغالي 5 أهداف في 11 مباراة مع بايرن، وخرج حزينا عندما تم استبداله قبل 12 دقيقة في مباراة أوغسبورغ الأخيرة.

ويخشى ديتمار هامان لاعب وسط ليفربول وبايرن السابق أن ماني ليس مناسبا لتكتيكات ناغيلسمان مدرب بايرن، وقال "إنه (ماني) ليس مندمجا. رأيته في ليفربول، حيث لعب في الوسط. هذا ليس مركزه. يكون في أفضل حالاته عندما يأتي من الأطراف. لا يبدو سعيدًا بالنسبة لي".

وأضاف هامان نجم منتخب ألمانيا السابق "لاعبون آخرون مثل ليروي ساني وجمال موسيالا أو في الدفاع لوكاس هيرنانديز المصاب في الوقت الحالي يقدمون عروضا رائعة. لا أحد يتحدث عن ماني في الوقت الحالي. يبدو منعزلاً".

لكن ناغيلسمان يصر على أن ماني سوف يتكيف مع طريقة لعب بايرن ميونخ، وقال "لقد قدم الكثير لليفربول. إنه توقيع جيد".

وهناك من تناول تراجع بايرن وفشل ماني من منظور آخر وهو أن بطل ألمانيا يدفع ثمن تخليه عن هدافه التاريخي روبرت ليفاندوفسكي، لينتقل إلى برشلونة هذا الموسم، ويبدو أن هذا الرأي الأرجح إذ يتصدر "ليفا الرهيب" قائمة هدافي الليغا بتسجيله 8 أهداف في 6 مباريات (كانت كفيلة بتصدر بايرن للبوندسليغا) وهي أفضل بداية لمهاجم في تاريخ فريق برشلونة.