كرة قدم

الليغا تدين خطاب الكراهية بعد تعرّض فينيسيوس للعنصرية.. شاهد ما جرى مع النجم البرازيلي؟

Real Madrid v Real Betis - La Liga
مشجعو أتلتيكو هتفوا ضد فينيسيوس بعبارات عنصرية (الأناضول)
20/9/2022

دانت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خطاب الكراهية، بعد توجيه جماهير أتليتيكو مدريد إساءة عنصرية لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور خارج ملعب "متروبوليتانو" قبل مباراة الأحد.

وكان من السهل الاستماع إلى المئات من مشجعي أتلتيكو وهم يهتفون "أنت قرد يا فينيسيوس، أنت قرد"، في مقطع فيديو نشرته إذاعة كوبي الإسبانية، قبل انطلاق قمة انتهت بفوز الريال 2-1 خارج ملعبه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماهير قلّدت أصوات القردة، وهتفت "مت يا فينيسيوس" أثناء المباراة.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري في بيان "خطاب الكراهية ليس له مكان في الدوري الإسباني، ونعمل مع الأندية والسلطات على تحديد أي حالة من هذا القبيل وتقديمها إلى العدالة".

وأضاف "ندين كل ما حدث داخل الملعب وخارجه. نحن نعمل مع الأندية للحفاظ على كرة القدم ودية وممتعة".

وتابع البيان "تبلّغ رابطة الدوري الإسباني السلطات دائما بأي وقائع لخطاب الكراهية أو العنف، وتساعد في سير التحقيقات. سنفعل الأمر ذاته بخصوص ما حدث مساء الأحد".

ولم يعلق الناديان على الواقعة.

المصدر : وكالات