الليغا تدين خطاب الكراهية بعد تعرّض فينيسيوس للعنصرية.. شاهد ما جرى مع النجم البرازيلي؟

دانت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خطاب الكراهية، بعد توجيه جماهير أتليتيكو مدريد إساءة عنصرية لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور خارج ملعب "متروبوليتانو" قبل مباراة الأحد.

Le cantan "Vinicius eres un mono" media hora antes y pretenden que, encima, salga cagado. Se está quedando el fútbol precioso para que llevéis a vuestros hijos. pic.twitter.com/uqEIaUUqcU — Jorge Pacheco (@jpachecom_) September 19, 2022

وكان من السهل الاستماع إلى المئات من مشجعي أتلتيكو وهم يهتفون "أنت قرد يا فينيسيوس، أنت قرد"، في مقطع فيديو نشرته إذاعة كوبي الإسبانية، قبل انطلاق قمة انتهت بفوز الريال 2-1 خارج ملعبه.

🗣️CÁNTICOS RACISTAS CONTRA VINICIUS de cientos de aficionados del @Atleti a las puertas del Metropolitano: 📢"Eres un mono, Vinicius eres un mono". ⛔️FUERA LOS VIOLENTOS Y RACISTAS DEL FÚTBOL 📹Video @chema_medina #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/KoHSNrtd3G — Tiempo de Juego (@tjcope) September 18, 2022

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماهير قلّدت أصوات القردة، وهتفت "مت يا فينيسيوس" أثناء المباراة.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري في بيان "خطاب الكراهية ليس له مكان في الدوري الإسباني، ونعمل مع الأندية والسلطات على تحديد أي حالة من هذا القبيل وتقديمها إلى العدالة".

وأضاف "ندين كل ما حدث داخل الملعب وخارجه. نحن نعمل مع الأندية للحفاظ على كرة القدم ودية وممتعة".

وتابع البيان "تبلّغ رابطة الدوري الإسباني السلطات دائما بأي وقائع لخطاب الكراهية أو العنف، وتساعد في سير التحقيقات. سنفعل الأمر ذاته بخصوص ما حدث مساء الأحد".

ولم يعلق الناديان على الواقعة.