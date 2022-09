رغم مرور العديد من أبرز نجوم كرة القدم في العالم على فريق برشلونة الإسباني؛ فإن البداية الأسطورية للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، دمّرت أرقام جميع من سبقوه في النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن ليفاندوفسكي يصنع التاريخ في "كامب نو" بتسجيله 8 أهداف في 6 مباريات منها 5 متتالية، ويتصدر قائمة الهدافين في الليغا، فبعد صيامه عن التهديف في المباراة الأولى هز شباك مرمى ريال سوسيداد، وإشبيلية، وبلد الوليد، وقادش، وأخيرا سجل هدفين في مرمى إلتشي، وبذلك يصبح أكثر المهاجمين الفعالين في بداية الموسم الأول في تاريخ برشلونة.

وأقرب النجوم إلى ليفاندوفسكي هو النجم البرازيلي السابق روماريو الذي سجل في موسمه الأول 1993-1994 6 أهداف في 6 جولات، إذ سجل ثلاثية ضد ريال سوسيداد، وثنائية ضد أوساسونا، وهدفا ضد بلد الوليد، يليه مواطنه الظاهرة رونالدو، الرئيس الحالي لنادي بلد الوليد الذي سجل 5 أهداف في موسمه الأول 1996-1997.

كما سجل المهاجم الكاميروني السابق صمويل إيتو 5 أهداف في موسمه الأول 2004-2005 ، ومثله النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في موسم 2009-2010.

المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز هو آخر مهاجم فعال لبرشلونة قبل ليفاندوفسكي، لكنه كان بعيدا جدا عن أرقام النجم البولندي، إذا تأخر في المشاركة بموسمه الأول مع برشلونة حتى الجولة التاسعة وسجل هدفه الأول في المباراة الثامنة التي كانت ضد قرطبة.

ليفاندوفسكي لم يكتفِ بكونه هدافا فقط، بل قدم أيضا تمريرات حاسمة لزملائه، ليدمر جميع سجلات منافسيه رغم أنه لم يبدأ المباراة ضد قادش وتم استبداله في مباراة إشبيلية وإلتشي، لكنه نجح في 449 دقيقة فقط في صنع تاريخ لم يصل إليه قبله مع برشلونة أي مهاجم آخر وما يزال القوس مفتوحا لتدمير أساطير أخرى في برشلونة.

