بتهمة التحرش بـ3 حكمات.. الفيفا يوقف ويغرم أمين عام لجنة الحكام في زيمبابوي

قررت الدائرة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) إيقاف أوبيرت تشويا، الأمين العام السابق للجنة الحكام لاتحاد زيمبابوي للعبة من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة 5 سنوات.

وتأتي تلك العقوبة بعد إدانة تشويا بإساءة استغلال منصبه للتحرش الجنسي بـ3 حكمات في الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم.

وفرضت الدائرة القضائية -حسب بيان رسمي اليوم الخميس، غرامة قدرها 20 ألف فرنك سويسري على أوبيرت تشويا، وذلك بعد التحليل الدقيق للأقوال المكتوبة للضحايا وكذلك الأدلة المختلفة التي تم جمعها أثناء التحقيقات التي أجرتها غرفة التحقيق، وفقا للمركز الإعلامي لفيفا، الخميس.

وتوصلت الدائرة القضائية إلى أن أوبيرت تشويا قد انتهك المادة رقم 23 (حماية السلامة الجسدية والعقلية)، والمادة رقم 25 (إساءة استغلال المنصب) ونتيجة لذلك فقد انتهك المادة رقم 13 (الواجبات العامة) من قانون أخلاقيات المهنة.

وتم إخطار تشويا بشروط القرار، اليوم، وهو التاريخ الذي يدخل فيه الحظر حيز التنفيذ، وسيتبعه إخطار بالأسباب في غضون 60 يومًا وفقًا قانون أخلاقيات المهنة.