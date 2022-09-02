كيف تجني 280 مليون يورو من بيع 4 لاعبين؟.. أياكس الهولندي يجيب

أربعة لاعبين باعهم أياكس أمستردام إلى الفرق الأوروبية في الفترة بين 2019 و2022 وجنى من صفقاتهم 280 مليون يورو.

ورغم تخليه عن عدد كبير من اللاعبين في مقدمتهم هؤلاء النجوم فلا يزال يفوز بلقب الدوري الهولندي ويلعب في دوري الأبطال، إذ تحول الفريق إلى مصنع ومصدر لأفضل المواهب والنجوم الكروية.

وأغلى صفقة عقدها الفريق الهولندي كانت قبل أيام عندما باع البرازيلي أنتوني مقابل 95 مليون يورو، وهو الذي اشتراه من ساوباولو البرازيلي عام 2018 مقابل نحو 15.8 مليون يورو.

وقبل صفقة أنتوني بأسابيع، انتقل الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز إلى "المانيو" قادما من أياكس مقابل نحو 57.4 مليون يورو علما أنه اشترى اللاعب من فريق ديفنسا خوستيكا الأرجنتيني عام 2019 مقابل 7 ملايين يورو.

وفي 2019، باع أياكس الهولندي ماتياس دي لخيت إلى يوفنتوس مقابل نحو 85.5 مليون يورو وهو من خريجي أكاديمية الفريق.

وفي العام نفسه، انتقل الهولندي فرانكي دي يونغ من أياكس إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو وهو اللاعب الذي اشتراه من فريق "تو تيلبورغ" الهولندي مقابل 10.1 ملايين يورو.

وفي المجموع أنفق أياكس 32.9 مليون يورو على ضم اللاعبين الأربعة وباعهم بـ312.9 مليون يورو وجنى أرباحا وصلت إلى 280 مليون يورو.