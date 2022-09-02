بمشاركة رونالدو.. مانشستر يونايتد يواصل انتفاضته في البريميرليغ

واصل مانشستر يونايتد صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق انتصاره الثالث على التوالي بتغلبه 1-صفر على مضيفه ليستر سيتي، الخميس، في ختام مباريات الجولة الخامسة للبريميرليغ.

وعقب بدايته المحبطة، التي شهدت خسارته أمام برايتون وبرينتفورد في أول جولتين بالمسابقة هذا الموسم، سرعان ما استعاد مانشستر يونايتد هيبته من جديد، عقب تحقيق 3 انتصارات متتالية، رفعت رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، بفارق 6 نقاط خلف أرسنال (المتصدر).

في المقابل، ظل ليستر سيتي في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في لقاءاته الخمسة الأولى بالمسابقة، ليواصل بدايته الكارثية هذا الموسم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق جادون سانشو، الذي تقمص دور البطولة، بإحرازه هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 23 بعد عمل جيد من ماركوس راشفورد.

وكان جيمس ماديسون الأقرب للتسجيل لليستر سيتي من ركلة حرة رائعة تصدى لها الحارس ديفيد دي خيا ببراعة لكن الفريق صاحب الضيافة عانى لصناعة الفرص.

وللمباراة الرابعة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، جلس النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في بداية اللقاء، قبل أن يدفع به الهولندي إريك تين هاغ، مدرب الفريق في الدقيقة 68 بعدما تحفظ أداء يونايتد وافتقر للمسة الأخيرة أمام المرمى.

واقترب رونالدو، من التسجيل من ركلة خلفية كما أضاف حيوية لهجوم يونايتد.

وكان رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية، بسبب غياب الفريق عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.