نابولي يصعق ميلان ويتصدر الدوري الإيطالي

تغلب فريق نابولي على مضيفه ميلان 2-1 في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت المرحلة أيضا فوز أتالانتا على روما بهدف نظيف، وأودينيزي على إنتر ميلان 3-1، وخسارة يوفنتوس أمام مونزا بهدف نظيف، وفوز لاتسيو على كريمونيزي برباعية نظيفه، وفيورنتينا على فيرونا بهدفين من دون رد.

وعلى ملعب "جيوزيبي مياتزا"، تقدم نابولي بهدف سجله ماتيو بوليتانو (55 من ركلة جزاء)، وعادل الفرنسي أوليفيه جيرو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 69، قبل أن يعود جيوفاني سيميوني (نجل دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد) ويمنح التقدم والفوز لفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78.

ورفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام أتالانتا، وتوقف رصيد ميلان عند 14 نقطة في المركز الخامس.