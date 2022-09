شهدت إحدى مباريات الدوري الكندي لكرة القدم، تسجيل هدف مباغت من ركلة ركنية مباشرة بطريقة مميزة من لاعب الوسط الشاب الإنجليزي أولي باسيت.

وسجّل باسيت (24 عاما) الهدف لفريقه أتلتيكو أوتاوا من ركلة ركنية نفذها بطريقة مباشرة نحو الشباك، باغتت حارس مرمى أصحاب الأرض فريق فالور الذي لم يتوقع تسديد الكرة بهذه الطريقة وتقدم قليلا عن خط مرماه ظنا منه أنها ستكون كرة عرضية.

وجاء الهدف في الدقيقة 78، ليدرك باسيت من خلاله التعادل لفريقه الذي كان متأخرا في النتيجة بهدف مقابل لا شيء.

OLLIE BASSETT OLIMPICO 🚨 @AtletiOttawa restore a 1-1 draw vs. @ValourFootball straight from the corner kick 😱 #CanPL | 🔴 https://t.co/7JFAUhgjL6 pic.twitter.com/NeXLUtxsLU

وتفاعلت الحسابات الرسمية للدوري الكندي ونادي أوتاوا واللاعب ذاته على موقع تويتر، مع الهدف الجميل الذي سجله باسيت وعاد فيه بالنتيجة لفريقه بطريقة جميلة وغير متوقعة.

وعلّقت صفحات رياضية ونشطاء على الهدف المباغت، وأشادوا بالطريقة التي سجل فيها اللاعب باسيت الهدف. وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، حيث لم تتغير النتيجة بعد إدراك هدف التعادل من اللاعب الإنجليزي.

Hit an Olimpico, then silence the crowd 🥶

Wow. Did not realize how crazy this goal was at the game. https://t.co/i4FPrhPPA6

— adamjfromwpg204 (@adamjohnstonwpg) September 19, 2022