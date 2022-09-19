كوندي يكشف سر انتقاله لبرشلونة بدلا من تشلسي

نفى لاعب كرة القدم الفرنسي الدولي جول كوندي ما قاله مدير الكرة لفريقه السابق إشبيلية، وكشف السبب وراء تفضيله الانتقال إلى برشلونة الإسباني بدلا من تشلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات هذا الصيف، قائلا "فضلت حديث تشافي".

واختار كوندي الانتقال من إشبيلية إلى برشلونة هذا الصيف بعقد يمتد 5 سنوات بعدما كان على وشك الانتقال لتشلسي.

وقال مونتشي مدير الكرة في إشبيلية وقتها إن كوندي لجأ إلى الانتقال لبرشلونة بعدما سحب تشلسي عرضه بسبب "شكوك".

ولكن كوندي أكد، في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أنه من اتخذ القرار بعد استمالة من تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

وقال "أولا، انتقلت لناد ضخم، شهد أوقاتا جيدة، وتراجع قليلا في الآونة الأخيرة. أتيت إلى مشروع لن أسميه (إعادة بناء)، لأن لدينا بالفعل فريقا يستطيع المنافسة، ولكن بدلا من ذلك، يتم مداورته".

وأضاف "كنت راغبا في أن أكون جزءا من هذه الحركة وهذا المشروع، بحثا عن الألقاب، وحتى أعيد برشلونة إلى المكانة التي كان يحتلها دائما، بين أفضل الأندية".

وأشار "كانت هناك محادثة مع المدرب. تكلمنا عن كرة القدم. شعرت بثقة حقيقية منه، وأنه يعرفني جيدا، ويعرف طريقة لعبي وصفاتي. تحدثت أيضا مع توماس توخيل (المدرب السابق لتشلسي) وشعرت أيضا أنه يريد انضمامي، لكنني ببساطة فضلت حديث تشافي".

وقدم تشلسي بداية مهتزة في الموسم الحالي، وأقال توخيل مؤخرا بعد 20 شهرا قضاها المدرب الألماني في قيادة الفريق.

ورغم المشاكل المالية التي عانى منها برشلونة في الفترة الماضية، بدأ الفريق الموسم الحالي بقوة؛ حيث يحتل المركز الثاني خلف ريال مدريد في الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط بعد أول 6 مباريات في المسابقة.