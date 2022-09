حقق نادي ريال مدريد إنجازا تاريخيا غاب عنه منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، مما جعل صحيفة "ماركا" الإسبانية تطلق عليه "زعيم أوروبا".

وسجل الملكي فوزه السادس على التوالي في أول 6 مباريات له بالدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجديد 2023/2022، بعد تغلبه 2-1 على مضيفه وجاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية أمس الأحد.

وأصبح ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي حقق 6 انتصارات في أول 6 مباريات بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم، بحصده العلامة الكاملة في جميع المواجهات التي لعبها سواء على أرضه أو خارجها.

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، قبل انطلاق مباراة الديربي، أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي حقق نسبة انتصارات بلغت 100% في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم، مشيرة إلى أن "الملكي" يسعى لتحقيق الفوز في أول 6 مباريات للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ موسم 1988/1987.

كما فاز هذا الموسم أيضا بنهائي السوبر الأوروبي أمام أينتراخت فرانكفورت، ويتصدر المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا بفوزين متتاليين أيضا، مما جعل صحيفة "ماركا" الإسبانية تطلق عليه زعيم أوروبا، باعتباره حامل لقب دوري الأبطال أيضا.

وأوضحت "أوبتا"، أن ريال مدريد فاز بجميع مبارياته التسع هذا الموسم في جميع المسابقات، وبذلك يستعيد إنجازاته القديمة؛ إذ إنها المرة الثالثة التي يفوز فيها بأول 9 مباريات في موسم واحد بعد موسمي 1962/1961 و1969/1968، عندما فاز فيهما بأول 11 مباراة.

9 – @realmadriden have won all nine of their games this season in all competitions, the third time they have won their first nine games in a single campaign after 1961/62 and 1968/69, when in both seasons they won their opening 11 games. Invincible. pic.twitter.com/NX4BBfHWXJ

