بين فرنسا وتركيا.. سباق للفوز بلقب أسرع حالة طرد في تاريخ كرة القدم

شهدت مباريات نهاية الأسبوع حادثتين غريبتين في تركيا وفرنسا، وتنافس لاعبان على سباق الظفر بلقب أسرع حالة طرد في تاريخ كرة القدم، بعد لقطتين جذبتا اهتمام ونقاش عشاق الساحرة المستديرة.

وحظي النجم الياباني شويا ناكاجيما ببداية سيئة للغاية مع فريقه الجديد أنطاليا سبور التركي، حيث تعرض للطرد بعد 20 ثانية فقط من دخوله بديلا في مباراة أمام أضنة ديمرسبور ضمن منافسات الدوري التركي.

وفور نزوله تدخل ناكاجيما بشكل عنيف على أحد اللاعبين، ليقرر الحكم إنذاره، قبل أن يستدعى الحكم من طرف زملائه في غرفة الحكم المساعد "فار" للتحقق من اللقطة، فعاد ليلغي البطاقة الصفراء، ويمنح بطاقة حمراء مباشرة للاعب الياباني.

👀 FTA Antalyaspor'lu Shoya Nakajima, oyuna girer girmez kırmızı kartla oyun dışında kaldı! #OlmazsanOlmaz 😔 Japon oyuncunun ailesi, kırmızı kart kararı sonrası hayal kırıklığına uğradı… pic.twitter.com/B3BOboWpKH — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 17, 2022

واندهش جميع الحاضرين، لكن الدهشة الأكبر كانت على وجوه أسرة وأصدقاء اللاعب الذين جاؤوا لرؤيته مع فريقه الجديد في تركيا، حسب ما أفاد الصحفي الياباني دان أورلويتز في تغريدة عبر حسابه على تويتر.

ورصدت الكاميرات الصدمة التي اعتلت ملامح أسرته فور إشهار البطاقة الحمراء، حيث لم يتمكن اللاعب من لمس الكرة بعد نزوله، في حدث نادر لاقى رواجا واسعا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث شاهد مقطع طرده أكثر من 3.5 ملايين شخص، وحظي بالكثير من التعليقات الساخرة.

يُذكر أن ناكاجيما انتقل قبل 10 أيام إلى أنطاليا سبور، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بورتو البرتغالي.

توديبو وخطأ مبكر جدا

وفي فرنسا، سجل جان كلير توديبو مدافع نادي نيس رقما قياسيا غير مرغوب فيه، عقب تلقيه بطاقة حمراء بعد مررو 9 ثوان فقط من لقاء ناديه مع مضيفه آنجيه.

وجرت المباراة، التي انتهت بفوز آنجيه 1- صفر على نيس، أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة لبطولة الدوري.

الحكم يعلن عن إنطلاقة اللقاء … و بطاقة حمراء ! 🟥 توديبو يفوز بلقب أسرع بطاقة حمراء في القرن الـ21 في الدوري الفرنسي #الدوري_الفرنسي #beINLigue1 pic.twitter.com/1IumF7k5RD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 18, 2022

وتعرض توديبو، لاعب برشلونة الإسباني السابق، للطرد، عقب تدخله العنيف مع عبد الله سيما، لاعب فريق آنجيه، عندما كان آخر مدافعي نيس، حينما مر المهاجم السنغالي بالكرة تجاه مرمى الفريق مما أدى لاتخاذ الحكم قراره بمنحه بطاقة حمراء في هذا الوقت المبكر من عمر اللقاء.

وذكرت شبكة "أوبتا" -المتخصصة في إحصاءات مباريات كرة القدم- أن توديبو أصبح صاحب أسرع بطاقة -صفراء أو حمراء – تظهر في بطولة الدوري الفرنسي منذ بداية الشبكة في جمع البيانات بالمسابقة موسم 2006-2007.