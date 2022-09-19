اعتراضا على الاستغناء عنه.. حارس مرمى بالدوري الألماني يقاضي ناديه أمام المحكمة العمالية

رفع حارس المرمى النرويجي روني يارستين دعوى قضائية على نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، بسبب الاستغناء عن خدماته.

وقال متحدث باسم المحكمة العمالية في برلين -في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين- إن الإجراءات ضد فسخ العقد بدأت، وإن جلسة تسوية ستعقد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان يارستين، الذي انضم إلى هيرتا برلين عام 2014، قد أوقف أغسطس/آب الماضي بعد خلاف ومشادة كلامية مع مدرب حراس المرمى أندرياس مينجر، وبعدها تم الاستغناء عنه، وقد انتقد النادي اللهجة والعبارات التي تحدث بها اللاعب البالغ من العمر 37 عاما.

وعلق فريدي بوبيتش الرئيس التنفيذي لنادي هيرتا برلين على المشادة بقوله "أسفر النقاش بشأن المشادة عن قرار استبعاد روني من الفريق بسبب الطريقة التي تحدث بها".

ويعد الدنماركي أوليفر كريستنسن حارس المرمى الأساسي لهيرتا برلين تحت قيادة المدير الفني ساندرو شوارز، إذ تم استبعاد يارستين من دور الحارس الأساسي بعد معاناته من أعراض خطيرة إثر عدوى كوفيد-19.