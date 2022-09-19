العاصمة الإسبانية بيضاء.. ريال مدريد يهزم أتلتيكو ويتصدر الليغا بالعلامة الكاملة

واصل ريال مدريد انطلاقته المذهلة في الموسم الحالي في مختلف المسابقات، وحسم "ديربي مدريد" لصالحه عقب فوزه الثمين 2 -1 على مضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد، في قمة مباريات المرحلة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعاد الريال (حامل اللقب) الصدارة من جديد بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن عقب فوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو مدريد، الذي تكبد خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، مقابل 3 انتصارات وتعادل وحيد عند 10 نقاط، ليبقى في المركز السابع.

ورغم السيطرة الميدانية لأتلتيكو في أغلب فترات الشوط الأول فإن "الملكي" -الذي ما زال يفتقد نجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة للإصابة- تمكن من لدغ جاره بهدفين عن طريق البرازيلي رودريغو (18) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (36).

رودريغو يفتتح التسجيل بعد تمريرة رائعة من تشاوميني ويرقص في ملعب ميتروبوليتانو#الدوري_الاسباني #اتلتيكو_مدريد_ريال_مدريد pic.twitter.com/RxxmlgAmcN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 18, 2022

وفي الشوط الثاني، قلص أتلتيكو مدريد الفارق؛ ليشعل المباراة في الدقائق الأخيرة، عقب تسجيل (البديل) ماريو هيرموسو هدف أصحاب الأرض (83).

وتلقت آمال أتلتيكو في إدراك التعادل ضربة موجعة، بعدما اضطر للعب بـ10 لاعبين عقب طرد هيرموسو في الدقيقة 90 لحصوله على الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز، واصل الريال سلسلة انتصاراته في جميع البطولات هذا الموسم، بعدما فاز في جميع لقاءاته التسعة التي خاضها في مختلف المسابقات حتى الآن.