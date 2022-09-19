استعدادا لكأس العالم في قطر.. مدرب هولندا يبحث عن حارس "متخصص في ركلات الجزاء"

قال لويس فان غال مدرب منتخب هولندا، اليوم الاثنين، إنه سيخضع حراس المرمى لتدريبات خاصة بالتصدي لركلات الجزاء هذا الأسبوع، قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر العام الجاري.

واستدعى فان غال 4 حراس للمرمى لمواجهتي بولندا وبلجيكا في كأس الأمم الأوروبية هذا الأسبوع، حيث تسعى هولندا لتصدر مجموعتها والتأهل للنهائيات المقررة في يونيو/حزيران المقبل.

لكن المدرب المخضرم قال إن الأولوية ستكون لوضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لكأس العالم التي تقام نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في قطر؛ إذ تلعب هولندا في المجموعة الأولى التي تضم البلد المضيف والإكوادور والسنغال.

وقال في مؤتمر صحفي إنه دعا حارسي مرمى إضافيين الأربعاء الماضي لحصة تدريبة خاصة بالتصدي لركلات الجزاء.

وأضاف "أبحث عن حارس يتصدى لركلات الجزاء، لذلك فإننا نختبر كل حراس المرمى".