أحيا المصارع النمساوي خالد (فيلهلم) أوت ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا الأربعين بطريقته الخاصة، خلال منافسته ضمن البطولة الألمانية للفنون القتالية المختلطة (German MMA Championship).

وفي مقاطع مصورة نشرها أوت والحساب التابع للبطولة الألمانية على إنستغرام، ظهر المصارع قبل بدء مباراته ضد ألكسندر ويسنر يوم السبت 17 سبتمبر/أيلول، وهو يلف العلم الفلسطيني حول جسده.

وقال أوت وهو يقف على المنصة: "أنا أستخدم هذه المنصة لتسليط الضوء على الظلم السائد في هذا العالم"، ثم رفع العلم الفلسطيني وهتف: "الحرية لفلسطين".

وعلى حسابه في إنستغرام، كتب أوت: "لن تُنسى أبدا، صبرا وشاتيلا (1982)، أول إبادة جماعية بعد الحرب العالمية الثانية".

ويُعرف عن المصارع النمساوي بطل الفنون القتالية المختلطة أوت، تضامنه المستمر مع القضية الفلسطينية وحرصه على تسليط الضوء عليها في مبارياته المختلفة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أهدى أوت فوزه في مباراة ضمن بطولة "فانديتا فور نايت" في العاصمة النمساوية فيينا للشعب الفلسطيني، برفعه العلم الفلسطيني على أكتافه وتلويحه به في حلبة المصارعة، مع ترديد: "الله أكبر! فلسطين حرة!".

وعُرف أوت أيضًا بدفاعه عن قضايا المسلمين عامة، حيث انتقد في وقت سابق تعامل الغرب مع حرب روسيا على أوكرانيا، مقارنةً بتعامله مع القضايا العربية.

وقد اتخذ أوت من "خالد" اسما له بدلًا من "فيلهلم" عقب اعتناقه الإسلام قبل حوالي عامين.

وأحيا الفلسطينيون في 16 سبتمبر/أيلول ذكرى مجزرة "صبرا وشاتيلا" التي راح ضحيتها الآلاف في مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان عام 1982، على يد مليشيات قيل إنها موالية لإسرائيل.