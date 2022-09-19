قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن قرار الدفع بالناشئ إيثن نوانيري (15 عاما) في مباراة برنتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -أمس الأحد- كان "غريزيا"، ويظهر التزام النادي بتطوير المواهب الواعدة.

وأصبح نوانيري أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الممتاز عند نزوله بديلا لفابيو فييرا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حين كانت النتيجة 3-صفر لصالح أرسنال.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين أنه "كان شعورا غريزيا طبيعيا. أعتقد أنه (نوانيري) استحق ذلك، إنها رسالة قوية عن هوية النادي أيضا".

وأضاف أن "كل القرارات التي اتخذتها من أجل النادي، وليست لمصلحتي الشخصية أو من أجل اللاعب، حدث هذا لأننا نؤمن بأنه موهوب وينبغي أن يتطور بشكل مذهل خلال عامين أو 3 أعوام".

وكال المدرب الإسباني المديح لفييرا صاحب الهدف الثالث والمنضم من بورتو يونيو/حزيران الماضي.

وتابع أرتيتا -الذي استعاد فريقه صدارة الدوري بهذا الانتصار- "فييرا لاعب مبدع، ويحتاج للعب بانتظام لاستغلال قدراته الفطرية، ويجب أن نوفر له سيناريوهات مناسبة لتسخير موهبته في خدمة الفريق".

وواصل "أحببت طريقتنا في التنافس، وأنا منبهر حقا".