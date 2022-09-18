شاهد.. ميسي يقود سان جيرمان للفوز على ليون وتصدر الدوري الفرنسي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جيرمان لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه بهدف نظيف على مضيفه أولمبيك ليون في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وارتفع رصيد سان جيرمان (حامل اللقب) -الذي حقق فوزه السابع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد- إلى 22 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا.

في المقابل، توقف رصيد أولمبيك ليون -الذي واصل نتائجه المهتزة بتلقيه خسارته الثالثة على التوالي في المسابقة- عند 13 نقطة في المركز السادس.

وسجل ميسي الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب "غروباما" في الدقيقة الخامسة.