شاهد.. ميسي يقود سان جيرمان للفوز على ليون وتصدر الدوري الفرنسي
18/9/2022-|آخر تحديث: 19/9/202212:02 AM (مكة المكرمة)
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جيرمان لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه بهدف نظيف على مضيفه أولمبيك ليون في المرحلة الثامنة للمسابقة.
وارتفع رصيد سان جيرمان (حامل اللقب) -الذي حقق فوزه السابع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد- إلى 22 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا.
في المقابل، توقف رصيد أولمبيك ليون -الذي واصل نتائجه المهتزة بتلقيه خسارته الثالثة على التوالي في المسابقة- عند 13 نقطة في المركز السادس.
وسجل ميسي الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب "غروباما" في الدقيقة الخامسة.
تيكي تاكا بين نيمار وميسي، ينهيها الأخير في شباك ليون#الدوري_الفرنسي #ليون_باريس pic.twitter.com/3bJMYDPElX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 18, 2022
المصدر : وكالات