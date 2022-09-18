كرة قدم

شاهد- جيسوس يرقص احتفالا بهدفه ويهديه لمواطنه فينيسيوس

Premier League - Brentford v Arsenal
جيسوس أسهم في 7 أهداف خلال 7 مواجهات خاضها منذ بداية البريميرليغ (رويترز)
18/9/2022

شهد فوز أرسنال على برينتفورد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) رقصة مميزة للنجم البرازيلي غابرييل جيسوس هداف "المدفعجية"، دعم بها مواطنه فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وواصل الدولي البرازيلي بدايته المميزة مع الفريق، إذ أسهم في 7 أهداف خلال 7 مواجهات خاضها منذ بداية البريميرليغ.‌

وسجل جيسوس الهدف الثاني خلال اللقاء في الدقيقة 28، لكن اللقطة المميزة جاءت عند احتفاله على طريقة زميله في المنتخب البرازيلي، فينسيوس جونيور، بأداء رقصته الشهيرة.

وشارك اللاعب في دعم زميله في المنتخب وأهداه الهدف عبر حسابه على تويتر بعد المباراة، حيث نشر صورة احتفاله بالهدف وعلق عليها "ارقص وارقص يا فيني"، كما شارك نادي أرسنال الصورة عبر حسابه، دعما لفينسيوس.

وكان فينسيوس تعرض لتعليقات عنصرية بسبب تلك الرقصة، وانطلقت حملة عالمية لدعمه تحت وسم "ارقص يا فيني" (#BailaViniJr)، شارك فيها كثير من اللاعبين والأساطير المعتزلة على رأسهم بيليه ورونالدو ورماريو.

وسجلت المباراة رقما مميزا للاعب أرسنال إيثان نوانيري، الذي دخل بديلًا لبوكايو ساكا قبل نهاية المباراة، ليصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ المسابقة بعمر 15 عاما و181 يوما.

واحتفى نادي أرسنال بالرقم القياسي الجديد، وعلق عبر حسابه على تويتر قائلا "إنها لحظة مميزة لواحد منا، إيثان نوانيري يصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".

وكسر نوانيري بذلك الرقم المسجل باسم هارفي إليوت لاعب ليفربول الذي شارك لأول مرة في عمر 16 عاما و30 يوما، وأصبح نوانيري كذلك أول لاعب يشارك قبل أن يتم 16 سنة.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بعد 7 مباريات من عمر المسابقة، فاز في 6 منها وخسر واحدة.

 

 

المصدر : وكالة سند