شاهد- جيسوس يرقص احتفالا بهدفه ويهديه لمواطنه فينيسيوس

شهد فوز أرسنال على برينتفورد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) رقصة مميزة للنجم البرازيلي غابرييل جيسوس هداف "المدفعجية"، دعم بها مواطنه فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وواصل الدولي البرازيلي بدايته المميزة مع الفريق، إذ أسهم في 7 أهداف خلال 7 مواجهات خاضها منذ بداية البريميرليغ.‌

وسجل جيسوس الهدف الثاني خلال اللقاء في الدقيقة 28، لكن اللقطة المميزة جاءت عند احتفاله على طريقة زميله في المنتخب البرازيلي، فينسيوس جونيور، بأداء رقصته الشهيرة.

وشارك اللاعب في دعم زميله في المنتخب وأهداه الهدف عبر حسابه على تويتر بعد المباراة، حيث نشر صورة احتفاله بالهدف وعلق عليها "ارقص وارقص يا فيني"، كما شارك نادي أرسنال الصورة عبر حسابه، دعما لفينسيوس.

Gabriel Jesus shows off his dance moves in his goal celebration, as a tribute to Vinicius Junior. 😍🕺 #afc pic.twitter.com/6tXhDmtLoF — afcstuff (@afcstuff) September 18, 2022

وكان فينسيوس تعرض لتعليقات عنصرية بسبب تلك الرقصة، وانطلقت حملة عالمية لدعمه تحت وسم "ارقص يا فيني" (#BailaViniJr)، شارك فيها كثير من اللاعبين والأساطير المعتزلة على رأسهم بيليه ورونالدو ورماريو.

وسجلت المباراة رقما مميزا للاعب أرسنال إيثان نوانيري، الذي دخل بديلًا لبوكايو ساكا قبل نهاية المباراة، ليصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ المسابقة بعمر 15 عاما و181 يوما.

15 – Aged 15 years and 181 days, Ethan Nwaneri (born 2007) is the first player under the age of 16 ever to play in the Premier League. He surpasses Harvey Elliott (16y 30d) as the competition's youngest ever player. Fresh. — OptaJoe (@OptaJoe) September 18, 2022

واحتفى نادي أرسنال بالرقم القياسي الجديد، وعلق عبر حسابه على تويتر قائلا "إنها لحظة مميزة لواحد منا، إيثان نوانيري يصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".

A special moment for one of our own… Ethan Nwaneri becomes the youngest player in @PremierLeague history! 😲 Marquinhos also replaces @BukayoSaka87 🤝 🐝 0-3 ⚫️ (90)#BREARS pic.twitter.com/ghNDyu7Jma — Arsenal (@Arsenal) September 18, 2022

وكسر نوانيري بذلك الرقم المسجل باسم هارفي إليوت لاعب ليفربول الذي شارك لأول مرة في عمر 16 عاما و30 يوما، وأصبح نوانيري كذلك أول لاعب يشارك قبل أن يتم 16 سنة.

Aged 15 years and 181 days, Ethan Nwaneri becomes the youngest player in #PL history! 🤩#BREARS | @Arsenal pic.twitter.com/7gepwExUaD — Premier League (@premierleague) September 18, 2022

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بعد 7 مباريات من عمر المسابقة، فاز في 6 منها وخسر واحدة.

انتصار متعدد الأبعاد من آرسنال.. عودة للثقة بعد خسارة المباراة السابقة في الدوري، أداء واثق، وتعدد مصادر الخطر وفريق لديه هوية فنية جميلة ومعروفة.. أمور تزيد التفاؤل بخطوة أرتيتا هذا الموسم.. pic.twitter.com/ry1QqApqp7 — محمد عواد (@mohammedawaad) September 18, 2022

مباراة كان يُفترض أن تكون صعبة لكن آرسنال ما جعلها سهلة بفضل أداء قوي ومتماسك، وبفضل هدفي ساليبا وجيسوس. قبل أن يرسل الجنزر فابيو فييرا في غارة سريعة مفادها ألا يضيع برينتفورد وقته كثيرًا فالمباراة باتت شبه ودية في شوطها ال٢ والصدارة في قبضة اللندنيين. #BREARS pic.twitter.com/elFYG8XmPp — أحمد عطا – Ahmed Atta (@ahmedatta0) September 18, 2022

يمكن هذي المباراه من افضل المباريات الي قدمها ارسنال من بدايه الموسم .. استحواذ بالطول والعرض ، صناعه لعب واهداف مبروك المدفعجيه ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ZVDIpvK7OQ — dalal (@thereall98) September 18, 2022