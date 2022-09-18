شاهد- "إذا كنتم تكرهون العائلة المالكة صفقوا بأيديكم"..جماهير سلتيك تطلق هتافات معادية للملكة إليزابيث

أطلقت جماهير نادي سلتيك هتافات معادية للملكة إليزابيث الثانية -التي توفيت هذا الشهر- خلال دقيقة تصفيق لإحياء ذكراها أثناء مباراة الفريق ضد مضيفه سانت ميرين ببطولة الدوري الأسكتلندي اليوم الأحد.

وهتف مشجعو سلتيك "إذا كنتم تكرهون العائلة المالكة صفقوا بأيديكم"، في حين شوهدت لافتة مكتوب عليها العبارة في النهاية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وكان أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لسلتيك أعرب -في وقت سابق- عن رغبة النادي في أن يكون المشجعون "محترمين" خلال أي تكريم.

واتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراءات تأديبية ضد سلتيك، بعدما عرض مشجعو الفريق الأسكتلندي لافتة معادية للعائلة المالكة، في لقاء الفريق ضد مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، والذي جرى في بولندا ببطولة دوري أبطال أوروبا.

Minute's applause impeccably observed by the Celtic fans. pic.twitter.com/oZfXebvene — GrieveWatch (@GrieveWatch) September 18, 2022

وكانت هناك اضطرابات خلال تكريم الملكة في بعض مباريات الدوري الأسكتلندي أمس السبت.

وقطعت جماهير "دندي يونايتد" دقيقة صمت قبل لقاء الفريق ضد مضيفه غلاسكو رينجرز، وسمعت صيحات الاستهجان وهتافات مهينة قادمة من زاوية ملعب "إيبروكس" الذي يضم عدة مئات من مشجعي الفريق.

وكانت هناك ردود مماثلة قبل مباراة هيبرنيان مع أبردين في ملعب "إيستر رود"، حيث سمعت صيحات الاستهجان والهتافات المعادية خلال دقيقة من التصفيق.

وكان الاتحاد الأسكتلندي للعبة قرر تأجيل جميع المباريات في عطلة نهاية الأسبوع السابقة بعد وفاة الملكة.