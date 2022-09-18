أودينيزي يتصدر الدوري الإيطالي.. خسارة جديدة لإنتر ميلان وأول هزيمة ليوفنتوس في الكالتشيو

اقتنص أودينيزي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا، بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه إنتر ميلان إلى فوز مثير 3-1 اليوم الأحد بالمرحلة السابعة، التي شهدت أيضا أول خسارة ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم أمام مونزا بهدف نظيف.

وتقدم إنتر ميلان بهدف مبكر عن طريق نيكولو باريلا (الدقيقة 5)، ولكن أودينيزي أدرك التعادل بنيران صديقة، بهدف سجله ميلان سكرينيار بالخطأ في مرماه (الدقيقة 22).

وقبل 5 دقائق من نهاية المباراة، أحرز جاكا بيول الهدف الثاني لأودينيزي، ثم أكد تولغاي أرسلان فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وحقق أودينيزي فوزه الخامس مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة في حين خسر إنتر للمرة الثالثة مقابل 4 انتصارات.

ورفع أودينيزي رصيده في الصدارة إلى 16 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي وأتالانتا وميلان.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 12 نقطة ليبقى في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، تلقى يوفنتوس أول خسارة له في الدوري هذا الموسم بسقوطه أمام مونزا بهدف نظيف.

وسجل هدف المباراة الوحيد كريستيان جيثكيير (74).

وأكمل يوفنتوس المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد أنخيل دي ماريا في الدقيقة 40.

وتوقف رصيد يوفنتوس عند 10 نقاط في المركز الثامن، بينما رفع مونزا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ18.

وفي المباراة الثالثة، فاز لاتسيو على مضيفه كريمونيزي برباعية نظيفة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد كريمونيزي عند نقطتين في المركز الـ19 قبل الأخير.

أما في المباراة الرابعة، فلقد فاز فيورنتينا على فيرونا بهدفين نظيفين.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد فيرونا عند 5 نقاط في المركز الـ17.