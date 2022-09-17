برشلونة يهزم إلتشي ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا

ارتقى برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه على إلتشي اليوم السبت بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المرحلة السادسة من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، وتصدر ترتيب المسابقة مؤقتا بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يواجه غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد غدا الأحد.

على الجانب الآخر تجمد رصيد إلتشي عند نقطة واحدة في المركز الـ20 (الأخير).

وتقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي (34)، قبل أن يضيف ممفيس ديباي الهدف الثاني (41).

وفي الدقيقة الـ48 سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة.

وأكمل إلتشي المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه جونزالو فيردو في الدقيقة الـ14.