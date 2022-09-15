بالفيديو.. رونالدو يسجل لأول مرة هذا الموسم مع مانشستر يونايتد ويفتتح سجل أهدافه بالدوري الأوروبي

في بداية متأخرة، افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عدّاد أهدافه هذا الموسم، بتسجيله الهدف الثاني في فوز فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-0 على شيريف تيراسبول المولدوفي، بالجولة الثانية للمجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

كما شهدت المجموعة الخامسة، اليوم الخميس أيضا، فوز ريال سوسييداد الإسباني 2-1 على ضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي، ليواصل سوسييداد صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط.

وتقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على شيريف، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما بقي أومونيا نيقوسيا في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وفي تشيسيناو عاصمة مولدوفا، افتتح جادون سانشو التسجيل لمصلحة يونايتد في الدقيقة 17، قبل أن يضيف النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

كريستيانو رونالدو يسجل أول هدف في مسيرته في الدوري الأوروبي 👏⚽️#الدوري_الأوروبي #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/KnC2FQPDbu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 15, 2022

وعلى غير العادة، هذه هي المرة الأولى التي يهز فيها رونالدو الشباك بعدما خاض 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة الجولة الأولى بالدوري الأوروبي أمام ريال سوسيداد الإسباني التي خسرها يونايتد صفر-1.

ويعد الهدف باكورة أهداف رونالدو في الدوري الأوروبي، حيث اعتاد المشاركة في دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيد أهدافه إلى 144 هدفا في مسابقات الأندية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، كما أنه الهداف التاريخي لدوري الأبطال.