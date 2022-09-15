قبل نحو شهرين على انطلاق مونديال قطر.. معهد الجزيرة للإعلام يناقش مستقبل الصحافة الرياضية العربية

ينطلق يوم الاثنين المقبل منتدى الجزيرة للصحافة الرياضية، الذي ينظمه معهد الجزيرة للإعلام، قبل أقل من شهرين على انطلاق "مونديال قطر 2022".

المنتدى الذي يشارك فيه نخبة من الصحفيين والمتخصصين في الشأن الرياضي، يناقش في 5 جلسات مستقبل الصحافة الرياضية العربية، وواقع الصحافة المحلية الرياضية، وأهمية التحول الرقمي، ثم العلاقة بين الصحافة والتخصصات الجديدة التي فرضها التطور التكنولوجي.

وجاء في ورقة المنتدى أن "التغطية الصحفية لكأس العالم والأحداث المرتبطة به في شهر واحد هي عملية مستمرة، تبدأ بالتحديد يوم الإعلان عن البلد المنظم. ولم يكن، على سبيل المثال، إعلان جنوب أفريقيا أول بلد أفريقي ينظم كأس العالم حدثا عاديا، بل فرض نفسه على وسائل الإعلام العالمية خاصة بحضور الزعيم نيلسون مانديلا إلى مقر الفيفا غداة الإعلان عن الفائز بشرف تنظيم المونديال الأفريقي".

وتضيف أنه "طرأت تحولات كبيرة على الصحافة الرياضية لا سيما بعد أن أصبحت تخصصا يدرس في الكثير من كليات الإعلام العريقة، وتصدر أخبار الرياضة أجندة غرف الأخبار العالمية. وبالتزامن مع هذه التحولات، طرحت بقوة قضية أخلاقيات المهنة وسط اتهامات لوسائل الإعلام بتغذية التعصب والتفرقة وصرف النظر عن المشاكل الحقيقية لا سيما في البلدان النامية".

وختمت الورقة أنه: في العالم العربي يمكن أن تشكل تجربة قنوات "بي إن سبورتس" نموذجا لتطور الصحافة الرياضية ومواكبتها لأحدث التطورات التكنولوجية، وقدرتها على منافسة المنصات الكبرى على حقوق البث والخدمة الإخبارية، لكن لا يمكن أيضا أن تخفي ضعف الممارسة الصحفية الرياضية في الكثير من البلدان العربية.