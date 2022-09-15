طالبوه بدفع نحو 13 مليون دولار للتستر عليه.. القبض على شقيق بول بوغبا وعصابة المبتزين

ألقي القبض على ماتياس بوغبا، شقيق نجم يوفنتوس بول بوغبا، مع 4 رجال آخرين بتهمة ابتزاز شقيقه نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، وفق الصحافة الفرنسية و"لوموند" (Le Monde) ومصادر قضائية.

واقتادت الشرطة الفرنسية ماتياس بوغبا وعصابة المبتزين إلى مركز شرطة مدينة نانتير، حيث أودعوا في السجن منذ أول أمس الثلاثاء تمهيدا لمحاكمتهم.

وبث ماتياس (32 عاما)، الشقيق الأكبر لبول بوغبا، نهاية الشهر الماضي مقطعا مصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووعد بكشف "أمور كبيرة" عن شقيقه البالغ من العمر 29 عاما.

وفي مقطع الفيديو الذي نشر بـ4 لغات (الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية)، أعلن ماتياس، وهو لاعب كرة قدم محترف، أن ما سيكشف عنه من مقاطع فيديو يتعلق بأمور حول شقيقه بول بوغبا ووكيلة أعماله رافاييلا بيمنتا التي تولت مؤخرا قيادة الشركة التي كان يديرها وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا المتوفى قبل أسابيع.

وقال ماتياس إن "العالم بأسره" مثل ناديه يوفنتوس و"الرعاة" يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل الحصول على الحقيقة الكاملة قبل اتخاذ قرار "ما إذا كان (بول بوغبا) يستحق الإعجاب حقا والاحترام والمكانة مع منتخب فرنسا وما إذا كان شخصا موثوقا به".

ومن دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن القضايا التي سيكشف عنها، قال ماتياس إن ما سيتحدث عنه سيكون "مدويا".

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt !

👇🏿 La vidéo complète est sur insta

@mathiaspogbaofficial pic.twitter.com/femvMRN7PQ — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 27, 2022

ورد بول بوغبا، عبر بيان نشره محاموه جاء فيه أن "تصريحات ماتياس بوغبا ليست مفاجأة مع الأسف. فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوغبا".

وأشار البيان إلى أن "السلطات المختصة في إيطاليا وفرنسا تم تبليغها بالقضية منذ شهر"، وأكد المحامون عدم الإدلاء بتعليقات أخرى حول التحقيق الجاري في القضية".

كما أصدر بوغبا بيانا قال فيه إنه ضحية لمحاولات ابتزاز من قبل عصابة منظمة، وإن السلطات في إيطاليا وفرنسا تحقق في الأمر، وتبين فيما بعد أنها مكونة من شقيقه وبعض أصدقاء طفولته.

وقالت لور بيكو ممثلة الادعاء إن سلطات الادعاء في العاصمة الفرنسية فتحت تحقيقا قضائيا رسميا في ادعاءات النجم الفرنسي بول بوغبا الذي قال إنه تعرض لمحاولات ابتزاز وتلقى تهديدات من إحدى عصابات الجريمة المنظمة.

وأضافت أن السلطات شرعت في إجراء التحقيق القضائي الرسمي عقب تحقيقات أولية، وأنه سيتناول ادعاءات بالابتزاز من جانب عصابة مسلحة والخطف والمشاركة في الإعداد لأنشطة إجرامية.

وذكرت تقارير أن بوغبا كان هدفا للابتزاز من قبل أصدقاء الطفولة منذ مارس/آذار الماضي، وذكرت تقارير صحفية أنه دفع 100 ألف يورو لتلك المجموعة في الربيع الماضي.

وقالت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية، إن بوغبا حاول دفع 11 مليون جنيه إسترليني (12.8 مليون دولار) للمبتزين لكن البنك منعه بسبب القوانين.

وتعرض بوغبا (29 عاما) لإصابة في الركبة خلال حصة تدريبية مع يوفنتوس الشهر الماضي، واختار عدم الخضوع لجراحة والخضوع "لعلاج تحفظي"، قبل أن يقرر مؤخرا إجراء الجراحة من أجل استعادة لياقته للعب في كأس العالم في قطر بدءا من 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.