طالبوه بدفع نحو 13 مليون دولار للتستر عليه.. القبض على شقيق بول بوغبا وعصابة المبتزين

ألقي القبض على ماتياس بوغبا، شقيق نجم يوفنتوس بول بوغبا، مع 4 رجال آخرين بتهمة ابتزاز شقيقه نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، وفق الصحافة الفرنسية و"لوموند" (Le Monde) ومصادر قضائية.

واقتادت الشرطة الفرنسية ماتياس بوغبا وعصابة المبتزين إلى مركز شرطة مدينة نانتير، حيث أودعوا في السجن منذ أول أمس الثلاثاء تمهيدا لمحاكمتهم.

وبث ماتياس (32 عاما)، الشقيق الأكبر لبول بوغبا، نهاية الشهر الماضي مقطعا مصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووعد بكشف "أمور كبيرة" عن شقيقه البالغ من العمر 29 عاما.

وفي مقطع الفيديو الذي نشر بـ4 لغات (الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية)، أعلن ماتياس، وهو لاعب كرة قدم محترف، أن ما سيكشف عنه من مقاطع فيديو يتعلق بأمور حول شقيقه بول بوغبا ووكيلة أعماله رافاييلا بيمنتا التي تولت مؤخرا قيادة الشركة التي كان يديرها وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا المتوفى قبل أسابيع.

وقال ماتياس إن "العالم بأسره" مثل ناديه يوفنتوس و"الرعاة" يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل الحصول على الحقيقة الكاملة قبل اتخاذ قرار "ما إذا كان (بول بوغبا) يستحق الإعجاب حقا والاحترام والمكانة مع منتخب فرنسا وما إذا كان شخصا موثوقا به".

ومن دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن القضايا التي سيكشف عنها، قال ماتياس إن ما سيتحدث عنه سيكون "مدويا".

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt !

