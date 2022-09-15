بلون غريمه ريال مدريد.. برشلونة يرتدي قميصا أبيض في الموسم المقبل وسط رفض جماهيري

كشفت صحيفة "سبورت" (SPORT) الكتالونية، عن اختيار نادي برشلونة اللون الأبيض لقميصه الثاني الذي سيلعب به في الموسم المقبل 2023-2024، بعد الموافقة على ذلك من رئيس النادي خوان لابورتا ومجلس الإدارة قبل بضعة أشهر.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة سيرتدي اللون الأبيض مرة أخرى في أكثر من مناسبة، خلال الموسم المقبل، رغم أنه يعتبر اللون الأساسي والتاريخي لغريمه التقليدي نادي ريال مدريد. وقالت "كان هناك جدل في النادي قبل اتخاذ القرار، لكن تمت الموافقة عليه، بغض النظر عن الانتقادات الأولية، وسيكون من أكثر القمصان مبيعا في التاريخ".

#FCB 🔵🔴 🧐¡El Barça vestirá de blanco! 🤔¿Te gusta la segunda equipación que lucirá el Barça la temporada que viene? 🔄Sí

❤️No pic.twitter.com/8bxXSHwqRo — Diario SPORT (@sport) September 14, 2022

مشيرة إلى أن العينة الأولية منه التي وصلت إلى مكاتب النادي ناجحة للغاية وعدد قليل من الموظفين تمكنوا من رؤيته.

وأضافت الصحيفة الكتالونية "صحيح أنه في نهاية السبعينيات لعب برشلونة مباريات عدة باللون الأبيض، ويوهان كرويف كان آخر لاعب كرة قدم يردي قميص برشلونة الأبيض في موسم 1977-1978 ولكن في كل مرة كان هذا الاحتمال محل جدل".

ونشرت الصحيفة الإسبانية -عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر- صورة معدلة تظهر القميص الأبيض على نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي، وكتبت عليها سؤالا للجمهور "هل يعجبك القميص الثاني الذي سيرتديه برشلونة الموسم المقبل؟".

وتفاعل مشجعو برشلونة مع سؤال الصحفية، حيث كانت إجابة معظمهم بـ"لا" رافضة اللون الأبيض في قميص النادي، في المقابل سخر عدد من مشجعي ريال مدريد من قميص غريمهم الأبيض، حيث كتب أحدهم ساخرا "يعتقدون أنهم ريال مدريد".

وأبدى صحفيون إسبان رأيهم، حيث قال الصحفي الرياضي داريو مونتيرو -وهو مشجع لبرشلونة- "إنها فكرة رائعة أن يستعيد برشلونة اللون الأبيض في قميصه الثاني"، في حين كتب صحفي آخر معترضا على قرار برشلونة " سيتم الإعلان عن قميص برشلونة باللون الأبيض للموسم المقبل، إننا لسنا بهذا السوء".

وحتى اللحظة لم يصدر أي إعلان رسمي من نادي برشلونة عن ألوان القمصان الجديدة للفريق في الموسم المقبل.

Es una idea fabulosa que el Barça recupere el blanco en su segunda equipación pic.twitter.com/iuo3Wmc9Mh — Darío Montero G. (@DarioMonteroG) September 14, 2022

El Barça se anuncia de blanco para la próxima temporada Que no estamos tan mal — Iván Castelló ⚽️ (@ivancastello) September 14, 2022

Estos ya no saben ni qué hacer para volver a oler una Champions https://t.co/WaxIPMPYsS — Arrow (@ArrowRM) September 14, 2022