دوري الأبطال.. ريال مدريد وسان جيرمان ومان سيتي بالعلامة الكاملة وخسارة جديدة ليوفنتوس

انفرد ريال مدريد الإسباني بصدارة ترتيب المجموعة السادسة عقب فوزه الثمين بهدفين نظيفين على ضيفه لايبزيغ في الجولة الثانية للمجموعة بدوري أبطال أوروبا والتي شهدت تعادل شاختار دونيتسك الأوكراني 1-1 مع ضيفه سيلتيك الأسكتلندي.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، محققا العلامة الكاملة في المجموعة حتى الآن، بعدما استهل مشواره في المجموعة بالفوز بثلاثية نظيفة على مضيفه سيلتيك الأسبوع الماضي.

في المقابل، بقي لايبزيغ بلا رصيد من النقاط في قاع الترتيب عقب خسارته في الجولتين الأولى والثانية.

وعلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، عانى "الملكي" من غياب نجمه الفرنسي كريم بنزيمة بداعي الإصابة، وكاد أن يفقد النقاط الثلاث، خاصة خلال الشوط الأول الذي شهد عددا كبيرا من الفرص المحققة للتسجيل تبارى لاعبو لايبزيغ في إهدارها، غير أن خبرة نجوم الفريق الإسباني حسمت الموقف لصالحهم في النهاية.

وسجل هدفي "الميرينغي" الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (80) وماركو أسينسيو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز واصل الريال سلسلة انتصاراته على المستويين المحلي والقاري، بعدما فاز في جميع لقاءاته السبعة التي خاضها في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وفي المجموعة السابعة، نجح مانشستر سيتي في قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه بوروسيا دورتموند.

دورتموند 🟡⚫️ يصدم سيتي ويخطف التقدم في ملعب الاتحاد بفضل بيلينغهام#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_بوروسيا_دورتموند pic.twitter.com/HYRZFRzBId — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2022

وكان الفريق الألماني هو المبادر بالتسجيل عن طريق جود بلينغهام (56)، قبل أن يدرك جون ستونز التعادل لسيتي (80)، ومنح النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه نقاط المباراة بتسجيله هدف الفوز (83). ورفع "السيتيزنز" رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، في حين تجمد رصيد دورتموند عند 3 نقاط في المركز الثاني.

هدف من ماركة هالاند … 🔥🔥🔥

من بإمكانه أن يسجل مثل هذا الهدف؟#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_بروسيا pic.twitter.com/5wsKaMiIed — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2022

وضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة السابعة، خيّم التعادل السلبي على مواجهة كوبنهاغن الدانماركي وضيفه إشبيلية الإسباني.

وفي المجموعة الثامنة، حقق بنفيكا البرتغالي فوزا ثمينا على أرض منافسه يوفنتوس 2-1.

وتقدم يوفنتوس عن طريق أركاديوش ميليك (4)، قبل أن يدرك جواو ماريو التعادل (43 من ضربة جزاء). وفي الدقيقة الـ55 سجل ديفيد نيريس الهدف الثاني للفريق البرتغالي.

وبهذه الهزيمة، يحتل يوفنتوس المركز الثالث في ترتيب المجموعة من دون رصيد من النقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن مكابي حيفا صاحب المركز الأخير.

على الجانب الآخر، يحتل بنفيكا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان الذي فاز على مكابي حيفا 3-1 في الجولة ذاتها.

وتقدم مكابي حيفا عن طريق شيري (24)، قبل أن يسجل الفريق الباريسي ثلاثية عبر ليونيل ميسي (37) وكليان مبابي (69) ونيمار (88).

وفي المجموعة الأولى واصل نابولي انطلاقته الرائعة في مرحلة المجموعات بالبطولة القارية الأم عقب فوزه الثمين بثلاثية نظيفة على مضيفه رينجرز غلاسكو الأسكتلندي.

وانفرد نابولي بقمة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه ليفربول، الذي يتقدم بفارق المواجهات المباشرة على أياكس أمستردام الهولندي، صاحب المركز الثالث المتساوي معه في الرصيد نفسه، في حين بقي رينجرز في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وجاء هدفا المباراة خلال الشوط الثاني، الذي شهد خوض رينجرز اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الأميركي جيمس ساندز في الدقيقة 55 لحصوله على الإنذار الثاني.

وافتتح ماتيو بوليتانو التسجيل لنابولي (68 من ركلة جزاء) معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها زميله البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة الـ60، قبل أن يضيف جياكومو راسبادوري الهدف الثاني في الدقيقة الـ85.

وتكفل تانغي ندومبيلي بتسجيل الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويأتي هذا الانتصار ليمنح نابولي قوة دفع جيدة قبل لقائه المرتقب مع مضيفه ميلان يوم الأحد القادم في بطولة الدوري الإيطالي.

وفي المجموعة الخامسة، واصل تشلسي انطلاقته المهتزة في المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت فوزا مستحقا لميلان 3-1 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

ستيرلينغ يسجل الهدف الأول ويمنح تشلسي التقدم تحت قيادة المدرب الجديد غراهام بوتر#دوري_أبطال_أوروبا #تشلسي_سالزبورغ pic.twitter.com/GSRHGp8VuX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2022

وتربع ميلان على الصدارة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه دينامو زغرب، في حين احتل ريد بول المركز الثاني برصيد نقطتين، وتذيل تشيلسي -حامل لقب المسابقة القارية عامي 2012 و2021- الترتيب بنقطة وحيدة.

وبادر تشيلسي بالتسجيل عن طريق رحيم ستيرلينغ (48)، غير أن ريد بول أدرك التعادل عبر نوا أوكافور (75).

وكان "البلوز" بدأ مشواره في البطولة بالخسارة بهدف نظيف أمام دينامو زغرب الأسبوع الماضي، لتتم الإطاحة بمدربه الألماني توماس توخيل، ويتولى غراهام بوتر المسؤولية خلفا له، حيث سجل مدرب برايتون السابق ظهوره الأول مع الفريق اللندني.