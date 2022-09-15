الأهلي يطالب صندوق "تحيا مصر" بإعلان حقيقة التبرعات المالية والساعات

أرسل النادي الأهلي المصري خطابا رسميا إلى صندوق "تحيا مصر" يطلب فيه كشف الحقيقة للرأي العام، بشأن التبرعات المالية و"الساعات" التي تلقاها النادي في فترة سابقة.

وطلب الأهلي -من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي من صندوق "تحيا مصر" الذي يقوم بدور تنموي كبير في البلاد- بالتأكيد على تسلم كافة التبرعات المالية والعينية (الساعات) وفقا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين النادي الأهلي والصندوق الأربعاء (الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2021).

وذكر الأهلي في بيان رسمي، اليوم الخميس، أنه جاء في الخطاب الذي أرسله إلى صندوق "تحيا مصر" أن التبرعات التي تم تسليمها بموجب محضر رسمي ووقّع عليه الطرفان (النادي الأهلي – صندوق تحيا مصر) وتسلم كل طرف نسخة منه، قامت بحصرها الجهات الرقابية في الدولة، ووردت بالتفصيل في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التي تم انتدابها من نيابة الأموال العامة، وانتهت إلى سلامة الموقف القانوني للنادي الأهلي ومجلس إدارته، واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وتم حفظ الدعوى القضائية في هذا الشأن والمقيدة برقم 10 لسنة 2020.

🚨🚨الأهلي يخاطب صندوق «تحيا مصر» رسميًّا .. ويطالبه بكشف الحقائق والرد على الشائعات الكاذبة pic.twitter.com/KGM87yPhuk — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 15, 2022

وتعرض محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي لحملة على مواقع التواصل من جماهير غريمه الزمالك ورئيسه مرتضى منصور، اتهموه فيها بتلقي هدايا و"ساعات"، وطالبوه بإعادتها.

وكان تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي طالب النادي أيضا باسترداد المبالغ المالية التي دفعها للتعاقد مع بعض اللاعبين، والهدايا التي قدمها لأعضاء مجلس الإدارة ورئيسه، قبل أن يتصالح مع الجميع.