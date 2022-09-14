نصف مليون يورو.. لصوص يسطون على منزل مولر ليلة فوز بايرن على برشلونة

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية (Bild) اليوم الأربعاء أن لصوصا سطوا على منزل النجم الألماني توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ وسرقوا أموالا ومجوهرات وأشياء ثمينة خلال مباراة الضيف برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقالت الشرطة المحلية في بيان من دون ذكر الاسم "مساء الثلاثاء، قام مجهولون بسرقة منزل في أوترفينغ واستولوا على الأموال والمجوهرات وأشياء ثمينة" قُدرت قيمتها بنصف مليون يورو.

وبحسب الصحيفة الألمانية العريقة، فإن الفيلا التي سرقت تعود للنجم الدولي -الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 33 مساء الثلاثاء- خلال مشاركته في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد.

وفي تفاصيل السرقة، تشرح "بيلد" أن الحادثة وقعت عند حوالي الـ 10 مساء بالتوقيت المحلي أي مع انطلاق الشوط الثاني، في أوترفينغ (جنوب ميونخ) والتي تقع على بعد حوالي 40 كيلومترا من ملعب أليانز أرينا.

وقالت الشرطة إن اثنين على الأقل من اللصوص تمكنا من الفرار عند وصول عناصرها بعد دقائق، ورغم عمليات التفتيش المكثفة، لم يقبض على اللصوص.