ميلان يهزم دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

انتزع ميلان الإيطالي انتصاره الأول في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3-1 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي -اليوم الأربعاء- في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة في المسابقة القارية.

واعتلى ميلان -الذي سقط في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي في الجولة الماضية- صدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق نقطة أمام دينامو زغرب، صاحب المركز الثاني.

البلجيكي ساليمايكيرس يضاعف النتيجة للفريق اللومباردي برأسية ولا أروع#دوري_أبطال_أوروبا #ميلان_دينامو_زغرب pic.twitter.com/2Am6VSiUUR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2022

وعلى ملعب "سان سيرو"، كان ميلان الطرف الأفضل في المباراة، وفرض سيطرته على معظم فترات اللقاء، وحقق انتصاره بأقل مجهود، ليحصل على دفعة معنوية جيدة قبل لقائه المهم مع ضيفه نابولي الأحد المقبل في الدوري الإيطالي.

وسجل "للروسونيري" النجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو (45 من ركلة جزاء) والبلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس (47)، وقلص دينامو زغرب الفارق بهدف سجله ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 56، غير أن توماسو بوبيغا أضاف الهدف الثالث لميلان (77).

وفي المجموعة السادسة، فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على لقاء شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه سيلتيك الأسكتلندي.

وتقدم سيلتيك بهدف مباغت جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز أرتيم بوندارينكو لاعب شاختار هدفا بالخطأ لمصلحة الفريق الأسكتلندي (10).

ولم يهنأ سيلتيك بتقدمه طويلا، بعدما أحرز ميخايلو مودريك هدف التعادل لمصلحة شاختار (29)، في حين عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليقتسم الفريقان نقطتي المباراة.