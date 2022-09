متجاوزا رونالدو وصلاح.. بنزيمة يقفز إلى قمة تصنيف لعبة "فيفا 23"

قفز النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى قمة قائمة اللاعبين الأعلى تصنيفا في بطاقات لعبة "فيفا23" (FIFA23) لأول مرة، متجاوزا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح والبرازيلي نيمار.

وكشفت شركة "إي أيه سبورتس" (EA Sports)، المصنعة للعبة "فيفا"، عن قائمة أفضل 23 لاعبا في تصنيف "فيفا23″، المقرر إطلاقها قريبا في سبتمبر/أيلول الجاري.

وتصدر بنزيمة قائمة أعلى اللاعبين تصنيفا في اللعبة، بجانب كل من مواطنه كيليان مبابي، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبلجيكي كيفين دي بروين، بالإضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ببطاقة الرقم 91.

