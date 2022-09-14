كرة قدم

متجاوزا رونالدو وصلاح.. بنزيمة يقفز إلى قمة تصنيف لعبة "فيفا 23"

رونالدو وبنزيمة Soccer Football - Euro 2020 - Group F - Portugal v France - Puskas Arena, Budapest, Hungary - June 23, 2021 Portugal's Cristiano Ronaldo speaks with France's Karim Benzema at the end of the first half Pool via REUTERS/Franck Fife في المجر
بنزيمة (يمين) وحوار باسم مع رونالدو بمباراة فرنسا والبرتغال في بطولة يورو 2020 (رويترز)
14/9/2022

قفز النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى قمة قائمة اللاعبين الأعلى تصنيفا في بطاقات لعبة "فيفا23" (FIFA23) لأول مرة، متجاوزا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح والبرازيلي نيمار.

وكشفت شركة "إي أيه سبورتس" (EA Sports)، المصنعة للعبة "فيفا"، عن قائمة أفضل 23 لاعبا في تصنيف "فيفا23″، المقرر إطلاقها قريبا في سبتمبر/أيلول الجاري.

وتصدر بنزيمة قائمة أعلى اللاعبين تصنيفا في اللعبة، بجانب كل من مواطنه كيليان مبابي، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبلجيكي كيفين دي بروين، بالإضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ببطاقة الرقم 91.

واللافت في تصدر هداف ريال مدريد أنه قفز من المركز 13 إلى المركز الأول في التصنيف بجانب اللاعبين الآخرين، كما حصل صلاح ورونالدو على البطاقة رقم 90 في اللعبة، أما البرازيلي نيمار، فبطاقته كانت 89 في المركز 12 بالقائمة وفق ما نشر موقع "إي أيه سبورتس".

وعلّقت صحيفة "ليكيب" الفرنسية على التصنيف الجديد للعبة، قائلة "من غير المستغرب أن يكون كيليان مبابي وكريم بنزيمة من بين 5 لاعبين يتفوقون في تصنيف 91".

وكان بنزيمة قاد ريال مدريد لتحقيق لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتصدر قائمة الهدافين في المسابقتين برصيد 27 هدفا في الليغا، و15 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

المصدر : وكالة سند