متجاوزا رونالدو وصلاح.. بنزيمة يقفز إلى قمة تصنيف لعبة "فيفا 23"

قفز النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى قمة قائمة اللاعبين الأعلى تصنيفا في بطاقات لعبة "فيفا23" (FIFA23) لأول مرة، متجاوزا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح والبرازيلي نيمار.

وكشفت شركة "إي أيه سبورتس" (EA Sports)، المصنعة للعبة "فيفا"، عن قائمة أفضل 23 لاعبا في تصنيف "فيفا23″، المقرر إطلاقها قريبا في سبتمبر/أيلول الجاري.

وتصدر بنزيمة قائمة أعلى اللاعبين تصنيفا في اللعبة، بجانب كل من مواطنه كيليان مبابي، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبلجيكي كيفين دي بروين، بالإضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ببطاقة الرقم 91.

واللافت في تصدر هداف ريال مدريد أنه قفز من المركز 13 إلى المركز الأول في التصنيف بجانب اللاعبين الآخرين، كما حصل صلاح ورونالدو على البطاقة رقم 90 في اللعبة، أما البرازيلي نيمار، فبطاقته كانت 89 في المركز 12 بالقائمة وفق ما نشر موقع "إي أيه سبورتس".

The highest rated players in FIFA 23 👀 pic.twitter.com/XkKThm96aa — ESPN FC (@ESPNFC) September 12, 2022

وعلّقت صحيفة "ليكيب" الفرنسية على التصنيف الجديد للعبة، قائلة "من غير المستغرب أن يكون كيليان مبابي وكريم بنزيمة من بين 5 لاعبين يتفوقون في تصنيف 91".

وكان بنزيمة قاد ريال مدريد لتحقيق لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتصدر قائمة الهدافين في المسابقتين برصيد 27 هدفا في الليغا، و15 هدفا في دوري أبطال أوروبا.