انتقد تشافي، مدرب برشلونة، فريقه بعد إخفاقه في استغلال الفرص التي أتيحت له في الخسارة 2-صفر أمام مضيفه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في حين أوضح يوليان ناغلسمان مدرب بايرن سر تراجع مستوى مهاجمه ساديو ماني مؤخرا.

وأحرز بايرن هدفين في غضون 4 دقائق، ليتقدم لصدارة المجموعة الثالثة متفوقا بـ3 نقاط على برشلونة وإنتر ميلان الذي انتصر على فيكتوريا بلزن متذيل الترتيب.

ويلعب بايرن ضد فيكتوريا بلزن في المواجهتين المقبلتين، في حين يلعب برشلونة ضد إنتر.

واستحوذ برشلونة على الكرة وسدد 18 مرة، مقابل 13 للفريق الألماني، لكن 4 تسديدات فقط ذهبت تجاه المرمى، وهو العدد نفسه الذي حققه بايرن.

فرصة أولى خطيرة لبرشلونة حين سدد بيدري بيسراه داخل المنطقة أبعدها نوير بقدمه.#دوري_أبطال_أوروبا #برشلونة #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/dsdcgbXEbc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 13, 2022

وأبلغ تشافي الصحفيين "أنا غاضب، لا أحب الخسارة، لم نستحقها. العام الماضي، كنت غاضبا لأن بايرن كان أكثر قوة من فريقي، لكن أعتقد أننا قدمنا أداء أفضل من بايرن الليلة.. فرضنا سيطرتنا على بايرن وتفوقنا عليه".

وأوضح تشافي "صنعنا العديد من الفرص للتسجيل، التي كان يمكنها تغيير مجرى المباراة. الأمر يتعلق بالتفاصيل في مباريات دوري الأبطال. على هذا المستوى كل الأمور متساوية، وتدفع ثمن هذه الأخطاء، تعلمنا الدرس".

ليفا يضيع فرصة خطيرة وبطريقة غريبة عندما سدد كرة ابتعدت عن شباك نوير.#دوري_أبطال_أوروبا #برشلونة #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/E94eFfHCxO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 13, 2022

وأشار تشافي إلى أن فريقه بحاجة لتقليل أخطائه.

وقال "ارتكبنا خطأ في الركلة الركنية، ثم خطأ في العودة من الهجوم إلى الدفاع ولم نوقف بايرن. وعلى النقيض، نجح (بايرن) في إيقاف هجماتنا عدة مرات".

وأضاف "ثم فشلنا في العديد من الأمور، وافتقرنا للفاعلية التي كنا نتمتع بها في المعتاد.. لذا، لعبنا بشكل جيد، وهذا هو الأمر الإيجابي، لكن الأمر السلبي هو الخسارة".

ناغلسمان يبرر تراجع ماني

وفي المقابل، قال ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ إن الوافد الجديد ساديو ماني ما زال يتأقلم مع أسلوب لعب فريقه، لكن يجب أن يكون أكثر ثقة، بعدما فشل المهاجم السنغالي في تسديد أي كرة على مرمى برشلونة.

وسجل لوكا هرنانديز وليروي ساني هدفي بايرن، وخرج ماني في الدقيقة 70.

هدف لبايرن عن طريق لوكاس هيرنانديز برأسية من أول ركنية في المباراة#دوري_أبطال_أوروبا #برشلونة #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/0zsCf58nb3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 13, 2022

وأحرز ماني 5 أهداف مع بايرن منذ انتقاله قادما من ليفربول، لكنه صام عن التسجيل في آخر 4 مباريات.

وقال ناغلسمان للصحفيين "الأمر طبيعي للاعب جديد يجب عليه التأقلم مع أسلوب اللعب المختلف قليلا عما كان في ليفربول".

وأضاف "قلت -خلال الأسبوع الحالي- إنني أود أن يقدم بعض الأمور المعينة، ربما الاستحواذ بشكل أقل على الكرة أو التمرير إلى الزملاء، وأن يكون أكثر ثقة بنفسه".

وتابع "لكننا سعداء للغاية بوجوده، وسيترك بصمته على أسلوبنا".

ويحل بايرن ضيفا على أوغسبورغ في الدوري السبت المقبل.