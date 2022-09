بنزيمة وفينيسيوس وأسينسيو.. نجوم ريال مدريد يسخرون من هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ

سخر لاعبو ريال مدريد الإسباني من هزيمة الغريم التقليدي برشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني أمس الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعمّد النجم الفرنسي كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو، مشاركة فيديو وصور عبر خاصية "القصص اليومية" على حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بالتزامن مع هزيمة برشلونة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة، وتفاعلت معها صفحات رياضية وأعادت مشاركتها عبر المنصات.

وشارك بنزيمة -قائد ريال مدريد- بصورة له يحمل فيها كأس دوري أبطال أوروبا بعد نهاية اللقاء بين برشلونة وبايرن ميونخ، معلقا عليها "ليلة سعيدة".

وفور تسجيل بايرن ميونخ الهدف الثاني في برشلونة، أعاد أسينسيو مشاركة فيديو نشره حساب نادي ريال مدريد الرسمي للهدف الذي سجله لاعب الوسط الإسباني سابقا في شباك الفريق الألماني.

أما بالنسبة للنجم البرازيلي فينيسيوس، فاكتفى بنشر صورة له من تدريبات ريال مدريد وهو يضحك فيها مع زملائه في الفريق بالتزامن مع هزيمة برشلونة.

وأخفق برشلونة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بايرن ميونخ في آخر 5 مواجهات بين الفريقين، حيث خسر فيها جميعا، وكان آخرها مباراة أمس.

وسيستقبل ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، فريقا ألمانيا آخر وهو نادي لايبزيغ، في الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة، وكان "الملكي" قد حقق الفوز في الجولة الأولى على مضيفه سيلتيك الأسكتلندي 3-0.

Vinicius on Instagram minutes after Barcelona's 2-0 loss in the Champions League … 😅 pic.twitter.com/4IlpVkewYC

— ESPN FC (@ESPNFC) September 13, 2022