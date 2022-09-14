حظيت 3 مقاطع فيديو جمعت النجم المصري السابق محمد أبو تريكة مع أحد لاعبي كرة قدم الاستعراضية -المعروفة باسم "فري ستايل" (Free Style)- بنحو 4 ملايين مشاهدة، حيث التقى أبو تريكة باللاعب المصري في إحدى الصالات الرياضية بقطر.

وظهر جيمي الذي يشتهر بمهارته في "الفري ستايل" وهو يتحدث مع أبو تريكة ويستعرض بالكرة معه، وأدى كثيرا من المهارات الفنية التي نالت إعجاب النجم السابق بالمنتخب المصري والنادي الأهلي.

ونشر جيمي المقاطع -عبر حسابه على موقع "تيك توك" (TikTok)- ولاقت إعجابا كبيرا من رواد المنصة؛ إذ شاهدها نحو 4 ملايين شخص ونالت نحو نصف مليون تفاعل وإعجاب.

ويشتهر جيمي بأداء هذه المهارات في كثير من الأماكن، وتحظى فيديوهاته برواج كبير بسبب مهارته المميزة وقدرته على التعامل مع الكرة في كل الظروف.

ومن مقاطع الفيديو الشهيرة له مقطع تفاخر فيه بمراوغته اللاعب كافو، قائد ونجم المنتخب البرازيلي السابق، خلال إحدى فعاليات الاستعداد لكأس العالم 2022 في قطر أيضا.

وكرة القدم الاستعراضية المعروفة باسم "فري ستايل" عبارة عن أداء مهارات شخصية بالكرة والتحكم بها من خلال أجزاء الجسم المختلفة، وتتضمن أداء التكتكة المعروفة أيضاً باسم "كيبي يوبي" و"الكيماري"، إضافة إلى بعض حركات الجمباز، وأصبحت شائعة في العالم ونظم لها بطولات دولية ويتقنها كثير من الناس وتحتاج إلى كثير من التدريب وكثير من الجهد.

والتقى الثنائي في ملعب نادي قطر بالعاصمة الدوحة، السبت الماضي، بينما كان جيمي في زيارة لقطر لحضور كأس سوبر لوسيل، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في افتتاح ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي مونديال قطر 2022.

كما شارك أبو تريكة في مباراة ترفيهية، لعب فيها جيمي مع عدد من صناع المحتوى العربي في قطر السبت الماضي، وحظى توثيقهم لهذه المباراة برواج واسع عبر منصات التواصل.