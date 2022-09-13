عنوانها غريزمان.. نهاية سعيدة للأزمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

وصلت أزمة برشلونة وأتلتيكو مدريد بشأن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى نهاية سعيدة، حسب صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية.

ووافق البرسا على تخفيض قيمة بند الشراء في عقد الإعارة للدولي الفرنسي من 40 إلى 25 مليون يورو.

وينص العقد على أنه يجب على نادي العاصمة الإسبانية دفع 40 مليون يورو للنادي الكتالوني إذا شارك غريزمان بأكثر من 45 دقيقة في 14 مباراة خلال الموسم.

ولهذا، كان الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب "الأتلتي" يشرك "غريزو" بعد ساعة من انطلاق المباراة.

وكان "البلوغرانا" يحضر لرفع دعوى قضائية على "الروخيبلانكوس"؛ لشعوره بأن برشلونة يتهرب من دفع البند الجزائي.

وأشار التقرير إلى وجود تفاوض بين الناديين من أجل ضم أتلتيكو لغريزمان المستاء من عدم مشاركته أساسيا، وذلك بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو.

ويضيف تقرير الصحيفة الفرنسية أن غريزمان (31 عاما) الذي يتحضر لقيادة منتخب بلاده بطل العالم في مونديال قطر؛ سيُعلَن الاتفاق بشأنه الأسبوع المقبل.