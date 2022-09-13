كرة قدم

شاهد- "اضربوه".. هكذا حرض مدرب مايوركا لاعبيه على فينسيوس هداف ريال مدريد

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga Santander
فينيسيوس (يسار) قال إن لاعبي مايوركا لم يسمحوا له باللعب بسبب كثرة الأخطاء التي ارتكبت ضده (غيتي)
13/9/2022

قدّم فينيسيوس جونيور مباراة جيدة وأداء مميزا ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني الأحد الماضي، وانتهت بفوز كبير "للملكي" 4-1.

وكان الدولي البرازيلي دائما في دائرة الضوء، حيث تعرض لتدخلات صعبة، لكنه أيضًا راوغ ومرر وسجل واشتبك مع لاعبي مايوركا على أرض الملعب وفي مقاعد البدلاء. وكذلك حدث جدال مع المكسيكي خافيير أغيري مدرب مايوركا.

والتقطت الكاميرات الكلمات التي قالها أغيري وأثار فيها غضب فينيسيوس ودفعه للاقتراب من المدرب المكسيكي والدخول في سجال معه.

وبعد الحادث، اعترف المهاجم البرازيلي لناتشو فرنانديز بما سمعه، إذ قال أغيري للاعبيه "اضربوه".

وبعد انتهاء المباراة، قدم أغيري وجهة نظره بشأن حادثة فينيسيوس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة. وقال "على أرض الملعب، يجب أن تتحدث، وليس هنا".

وتابع "ما يحدث على أرض الملعب يبقى هناك، أنا لست ممن يشتكون. مبروك لريال مدريد الفوز 4-1".

كما التقطت الكاميرات عبارة أخرى قالها المهاجم البرازيلي خلال المباراة.

واشتكى فينيسيوس: "لم يسمحوا لي باللعب، بسبب كثرة الأخطاء".

كما تجادل فينيسيوس مع ظهير مايوركا الأيسر خاومي كوستا الذي أوضح سبب محاولة زملائه منعه من التدخل.

وسجل فينيسيوس هدفا لفريقه ليجعل النتيجة 2-1، واحتفل بهدفه برقصة صغيرة، وهو أمر لم يعجب لاعبي مايوركا.

المصدر : ماركا