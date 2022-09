شاهد- "اضربوه".. هكذا حرض مدرب مايوركا لاعبيه على فينسيوس هداف ريال مدريد

قدّم فينيسيوس جونيور مباراة جيدة وأداء مميزا ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني الأحد الماضي، وانتهت بفوز كبير "للملكي" 4-1.

وكان الدولي البرازيلي دائما في دائرة الضوء، حيث تعرض لتدخلات صعبة، لكنه أيضًا راوغ ومرر وسجل واشتبك مع لاعبي مايوركا على أرض الملعب وفي مقاعد البدلاء. وكذلك حدث جدال مع المكسيكي خافيير أغيري مدرب مايوركا.

والتقطت الكاميرات الكلمات التي قالها أغيري وأثار فيها غضب فينيسيوس ودفعه للاقتراب من المدرب المكسيكي والدخول في سجال معه.

وبعد الحادث، اعترف المهاجم البرازيلي لناتشو فرنانديز بما سمعه، إذ قال أغيري للاعبيه "اضربوه".

The harrasment Vinícius Jr. suffers from grown men on a football pitch for simply wanted to play football is disgusting. Javier Aguirre was heard by Vini asking his players to break his legs hence why he got mad. Investigate @realmadridpic.twitter.com/4i0s3HUDv0

