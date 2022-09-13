رونالدو رفض ربع مليار دولار للانضمام إلى الهلال.. رئيس الاتحاد: أحبه وأود أن أراه يلعب في السعودية

في الوقت الذي أكد فيه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تمنيه انضمام كريستيانو رونالدو إلى أحد الأندية السعودية، كشفت شبكة "سي إن إن" (CNN) البرتغالية عن تلقي مهاجم مانشستر يونايتد بالفعل عرضا من نادي الهلال مقابل نحو ربع مليار دولار في موسمين فقط.

وأبلغ رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل موقعَ "ذا أثليتيك" بأنه يتمنى انضمام النجم البرتغالي إلى أحد أندية الدوري المحلي، رغم أنه أقرّ بأن صفقة بهذا الحجم لن تكون سهلة لا على اللاعب ولا على النادي الذي قد يتعاقد معه.

وزاد الحديث عن رحيل رونالدو (37 عاما) عن يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية لرغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكن النادي الإنجليزي شدد على أن قائد المنتخب البرتغالي ليس للبيع.

رونالدو يرفض نحو ربع مليار دولار

وعلقت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية على تصريحات المسحل بذكر تقرير لشبكة "سي إن إن"، كشف أن رونالدو رفض عرضًا بقيمة 242 مليون يورو (245.5 مليون دولار) من نادي الهلال السعودي، لمدة عامين، مما يعني أكثر من مليوني يورو أسبوعيا.

وقالت الصحيفة إن رونالدو قرر عدم قبول عرض الهلال المالي الرائع، مع إعطاء الأولوية للخيارات الأخرى، حيث قدم نفسه من خلال وكيله خورخي مينديز لمجموعة متنوعة من الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكن ذلك لم يؤت ثماره، مما تسبب في اضطراره البقاء في أولد ترافورد حتى الانتقالات الشتوية القادمة على الأقل.

ويشارك يونايتد في الدوري الأوروبي بعد فشله في الوجود ضمن المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

المسحل: أحب رونالدو

واعترف ياسر المسحل بأن أمنيته لم يحن موعدها بعد، بقوله "هذا ليس ممكنا في الوقت الراهن لأن فترة الانتقالات في السعودية انتهت، ولكننا نود أن نرى لاعبا بحجم رونالدو في الدوري السعودي".

وأضاف "لم لا؟ أنا واثق أنها ستكون صفقة باهظة للغاية بالطبع، لكن عائدات أنديتنا في زيادة خلال العامين الماضيين. هناك العديد من اللاعبين البارزين ممن سبق لهم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، انتقلوا إلى الدوري السعودي".

وتابع رئيس الاتحاد السعودي "أحب كريستيانو رونالدو كلاعب، وأود أن أراه يلعب في السعودية، لكن للأسف هذا لا يمكن حدوثه قبل يناير/كانون الثاني. صفقة بهذا الحجم ستأتي بنتائج إيجابية هائلة، الجميع يعلمون إنجازات رونالدو، كما أنه مثل أعلى كلاعب".

وشارك رونالدو -الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي- مرة واحدة في التشكيلة الأساسية ليونايتد في 6 مباريات في الدوري تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تن هاغ.