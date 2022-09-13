دوري أبطال أوروبا.. سبورتنغ يصعق توتنهام وإنتر ميلان يهزم فيكتوريا بلزن

في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا كرة القدم، فاجأ سبورتنغ لشبونة ضيفه توتنهام وهزمه بثنائية نظيفة، في حين حقق إنتر ميلان فوزا سهلا على فيكتوريا بلزن بهدفين نظيفين.

وسجل هدفي لشبونة باولينيو وأرثر غوميز في الدقيقتين الأولى والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع لشبونة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب وتوقف رصيد توتنهام عند 3 نقاط.

وفاز توتنهام في الجولة الأولى على مرسيليا الفرنسي بهدفين نظيفين، في حين فاز لشبونة على آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثية نظيفة.

وفي التشيك، فاز إنتر ميلان على مضيفه فيكتوريا بلزن بهدفين من دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل هدفي إنتر ميلان إدين دجيكو (20) ودينزل دومفريس (71). وشهدت المباراة طرد بافل بوشا لاعب فيكتوريا بلزن في الدقيقة 62.

وحصد إنتر ميلان أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين.

في المقابل، ظل فريق فيكتوريا بلزن بلا رصيد، حيث خسر في الجولة الأولى أمام برشلونة 5-1.