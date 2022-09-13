كرة قدم

بعد ساعتين من توقيع العقد وتقديمه للإعلام.. الإسماعيلي يتراجع عن التعاقد مع مدرب برتغالي والجماهير تهاجم النادي

Soccer Football - Egyptian Premier League - Al Ahly v El Ismaily - Borg El Arab Stadium, Alexandria, Egypt - October 27, 2021 El Ismaily players pose for a group photo before the match REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
الإسماعيلي عانى الموسم المنقضي واحتل المركز 11 بالدوري (رويترز)
13/9/2022

في تصرف نادر وغريب أثار سخرية انتقادات واسعة بين الجماهير، تراجع الإسماعيلي عن تعاقده مع المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو، بعد أقل من ساعتين على نشر فيديو التعاقد معه وتقديمه للإعلام كمدرب جديد للفريق المتعثر بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس الإسماعيلي يحيى الكومي قوله عن هذا القرار المفاجئ "تراجعنا عن التعاقد مع كريستوفاو، وستتم دراسة عدد السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب الآخرين".

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الإسماعيلي تراجع عن قراره بعد انتقاد الجماهير لوجود كريستوفاو على رأس القيادة الفنية "للدراويش" الموسم الجديد.

وكان الإسماعيلي قد أعلن -عبر حساباته الرسمية وموقعه الإلكتروني ليلة أمس- تعاقده مع كريستوفاو، ونشر مقطع فيديو يظهر توقيع هذا المدير الفني الجديد على عقد مع النادي، إلا أنه بعد أقل من ساعتين حذف الإعلان والفيديو.

وتحدث المدرب البرتغالي عن إقالته في تصريح لموقع رياضي مصري "كم مدرب تولى تدريب النادي الموسم الماضي؟ فأنا أعرف كل شيء، وأعتقد أن هناك مشكلة بين الإدارة والمدربين الذين يقودون الفريق".

والطريف أن الموقع الرسمي للنادي لم يسحب خبر التعاقد مع كريستوفاو، كما ترك مادة أخرى عن السيرة الذاتية للمدرب أيضا حتى نشر المادة.

*** للاستخدام الداخلي فقط *** صورة من موقع الاسماعيلي أونلاين
خبر التعاقد مع المدرب البرتغالي مع سيرته الذاتية على موقع نادي الإسماعيلي (الجزيرة)

وتعرض الكومي ومجلس الإدارة لانتقادات حادة من جماهير وعشاق النادي بسبب ما سموه التخبط في القرارات، حيث كتب أحد الصحفيين الرياضيين في تغريدة على موقع تويتر منتقدا إدارة الإسماعيلي "قرار وإعلان غير مفهوم".

وقال أحد الغاضبين "الإسماعيلي العريق أصبح يتم إدارته عن طريق الإعلام، يجب على من وافقوا على المدير الفني صاحب السيرة الذاتية الضعيفة أن يقدموا استقالتهم، غير راض تماماً عن اختيار المدرب وغير راض عن التراجع عن التعاقد معه بهذه الطريقة".

وهاجم مغرد، رئيس النادي، قائلا "يحيى الكومي هذا لا يليق بفريق مثل الإسماعيلي، وأفضل حل هو بيع 51% من النادي، والله، الأندية الجماهيرية بدون أموال ستموت حرفيا".

وعانى الإسماعيلي خلال الموسم الماضي في الدوري، حيث حل في المركز 11 برصيد 38 نقطة، بعيدا بفارق كبير عن فرق المربع الذهبي، وبفارق نقطتين فقط عن أول الفرق التي هبطت لدوري الدرجة الثانية.

المصدر : وكالة سند