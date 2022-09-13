بعد ساعتين من توقيع العقد وتقديمه للإعلام.. الإسماعيلي يتراجع عن التعاقد مع مدرب برتغالي والجماهير تهاجم النادي

في تصرف نادر وغريب أثار سخرية انتقادات واسعة بين الجماهير، تراجع الإسماعيلي عن تعاقده مع المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو، بعد أقل من ساعتين على نشر فيديو التعاقد معه وتقديمه للإعلام كمدرب جديد للفريق المتعثر بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس الإسماعيلي يحيى الكومي قوله عن هذا القرار المفاجئ "تراجعنا عن التعاقد مع كريستوفاو، وستتم دراسة عدد السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب الآخرين".

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الإسماعيلي تراجع عن قراره بعد انتقاد الجماهير لوجود كريستوفاو على رأس القيادة الفنية "للدراويش" الموسم الجديد.

وكان الإسماعيلي قد أعلن -عبر حساباته الرسمية وموقعه الإلكتروني ليلة أمس- تعاقده مع كريستوفاو، ونشر مقطع فيديو يظهر توقيع هذا المدير الفني الجديد على عقد مع النادي، إلا أنه بعد أقل من ساعتين حذف الإعلان والفيديو.

فى عالم موازي .. الاسماعيلي اتعاقد مع مدرب وفسخ العقد معاه وحذف خبر اختيار المدرب وشال فيديو توقيعه من الصفحة الرسمية بعد نص ساعه من التعاقد. pic.twitter.com/qot0Vhf3Ja — Amira Elhdiny (@AmiraElhdiny) September 12, 2022

وتحدث المدرب البرتغالي عن إقالته في تصريح لموقع رياضي مصري "كم مدرب تولى تدريب النادي الموسم الماضي؟ فأنا أعرف كل شيء، وأعتقد أن هناك مشكلة بين الإدارة والمدربين الذين يقودون الفريق".

والطريف أن الموقع الرسمي للنادي لم يسحب خبر التعاقد مع كريستوفاو، كما ترك مادة أخرى عن السيرة الذاتية للمدرب أيضا حتى نشر المادة.

وتعرض الكومي ومجلس الإدارة لانتقادات حادة من جماهير وعشاق النادي بسبب ما سموه التخبط في القرارات، حيث كتب أحد الصحفيين الرياضيين في تغريدة على موقع تويتر منتقدا إدارة الإسماعيلي "قرار وإعلان غير مفهوم".

وقال أحد الغاضبين "الإسماعيلي العريق أصبح يتم إدارته عن طريق الإعلام، يجب على من وافقوا على المدير الفني صاحب السيرة الذاتية الضعيفة أن يقدموا استقالتهم، غير راض تماماً عن اختيار المدرب وغير راض عن التراجع عن التعاقد معه بهذه الطريقة".

وهاجم مغرد، رئيس النادي، قائلا "يحيى الكومي هذا لا يليق بفريق مثل الإسماعيلي، وأفضل حل هو بيع 51% من النادي، والله، الأندية الجماهيرية بدون أموال ستموت حرفيا".

وعانى الإسماعيلي خلال الموسم الماضي في الدوري، حيث حل في المركز 11 برصيد 38 نقطة، بعيدا بفارق كبير عن فرق المربع الذهبي، وبفارق نقطتين فقط عن أول الفرق التي هبطت لدوري الدرجة الثانية.

قرار وإعلان مش مفهوم.. الصفحة الرسمية لفريق الإسماعيلي أعلنت التعاقد مع مدير فني جديد وهو البرتغالي هيلدر كريستوفاو

بشكل مفاجئ تم حذف الخبر من المنصه الرسمية للإسماعيلي ويحيي الكومي رئيس النادي أعلن خلال تصريحات صحفية التراجع عن التعاقد، رغم الإعلان بعدها بأقل من ساعة! pic.twitter.com/hYDoUcd9uC — Abdul Latif Fawzy (@abdullatiffawzy) September 12, 2022

بعد ساعة واحدة من اعلان التعاقد معه.. الاسماعيلي يتراجع عن التعاقد مع المدير الفني كريستوفاو بسبب ردود الفعل السلبية للجماهير علي السوشيال ميديا!🤣 — Ghadeer.Arafaa (@ArafaaGhadeer) September 13, 2022

متأكدين ده هو ده ولا مش هوووو🤔🤔

بعد ساعة واحدة من اعلان التعاقد معه.. الاسماعيلي يتراجع عن التعاقد مع المدير الفني كريستوفاو بسبب ردود الفعل السلبية للجماهير على السوشيال ميديا

شكله اكل مانجا ف لقاها بايظه pic.twitter.com/5UlyMmCzkZ — ‏ 3914.. Remo (@Remo689190) September 13, 2022

الاسماعيلى جابوا مدرب ووقع العقد الساعه 12 الظهر الساعه 9بعد صلاه العشاء فسخوا العقد

الظاهر عملوله اختبار حساسيه من المانجا و طلع عنده حساسيه منها هههههههه — محمود الزرقا (@mamo_zaz) September 13, 2022

هو الإسماعيلي سهران يعمل الصفقات بليل دي ليه ما يناموا يمكن حتى الصبح يركزوا — آٻۧـــــــــــۃ (@aya_hassan54557) September 13, 2022

الإسماعيلي العريق بقي يتم إدارته عن طريق ميديا

المفروض اللي وافقوا علي المدير الفني صاحب السيره الذاتيه الضعيفه دي يقدموا استقالتهم النهارده قبل بكره

غير راض تماماً عن اختيار المدير الفني وغير راض تماماً عن التراجع عن التعاقد معاه بالطريقه دي

من عثمان للكومي يا قلبي لا تحزن — Abdelrahman Ashraf🦅 (@Abdelra86078180) September 13, 2022